토허제 피해 경매시장으로…서울 아파트 낙찰가율 3년 4개월만 최고치[부동산AtoZ]

서울 경매 낙찰가율 100% 돌파

성동·광진구 상승세 견인

노원·금천, 옥석가리기 심화

서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 대책 이후 경매시장으로 투자 수요가 몰리고 있다. 경매 물건은 실거주 의무를 적용받지 않는 탓에 현금 부자들이 경매 시장에 눈길을 돌리고 있다는 분석이다.

6일 지지옥션이 발표한 10월 경매동향보고서'에 따르면 지난달 서울 아파트 낙찰가율은 102.3%로 전달(99.5%) 대비 2.8%p 올랐다. 이는 3년 4개월 만에 최고치다. 낙찰가율이 100%를 넘겼다는 것은 최초 감정가보다 높은 가격에 물건이 낙찰됐다는 것을 뜻한다.

특히 서울 주요 지역을 중심으로 높은 낙찰가율이 관측됐다. 광진구는 전달보다 27.9%p 상승한 135.4%로 가장 높았다. 성동구는 17.7%p 오른 122.1%를 기록하며 상승세를 견인했다. 용산구(117.6%), 송파구(114.3%), 강남구(110.7%), 서초구(107.1%)가 뒤를 이었다.

저가 아파트가 몰린 노원구·금천구·중랑구 또한 낙찰가율이 102.3%까지 상승하며 3년 4개월 만에 최고치를 기록했다.

10·15 대책으로 지난 20일부터 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정되자 실거주 의무가 없는 경매시장으로 수요가 몰린 것으로 풀이된다. 경매로 낙찰받는 물건은 주택담보대출을 이용하지 않는 한 토지거래허가제의 실거주 의무를 적용받지 않기 때문이다.

반면 서울 아파트 낙찰률은 39.6%로 전월(50.7%) 대비 11.1%p 급락하며 1년 7개월 만에 최저치를 기록했다. 노원구·금천구·중랑구에 유찰 건수가 증가한 탓에 전체 낙찰률 하락을 이끌었다. 일부 재건축 호재가 있는 구축 물건이 낙찰가율을 끌어올렸으나 이외의 매물까지 투자 수요가 몰리는 데는 한계가 있다는 분석이다.





이주현 지지옥션 선임연구원은 "해당 지역은 아직까진 재건축 호재가 있는 물건을 중심으로 투자 수요가 몰리는 분위기"라며 "매매 시장에서 호가가 크게 오르지 않고 있어 투자자들이 한 번의 유찰을 거친 뒤 경매에 진입하고 있는 것으로 해석된다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

