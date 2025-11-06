위버스, 중국 QQ뮤직에 '위버스 DM' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

QQ뮤직 공식 웨이보 게시물

글로벌 팬 플랫폼 위버스가 중국 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직에 프라이빗 채팅 서비스 '위버스 DM(Weverse DM)'을 연동한다.

QQ뮤직은 공식 웨이보에서 위버스와 전략적 제휴를 맺고 해당 서비스를 인앱(in-app) 형태로 오는 18일부터 제공한다고 5일 밝혔다.

QQ뮤직은 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)가 운영한다. 이번 연동으로 중국 지역 팬의 위버스 이용 접근성이 좋아지고, 아티스트 팬덤과 위버스 이용자 기반 확대가 기대된다.

위버스 DM은 팬과 아티스트가 개인 메시지로 소통하는 채팅 서비스다. 그룹 투모로우바이투게더, 르세라핌을 비롯해 배우 변우석, 이채민 등이 활용하고 있으며, 14개 언어 자동 번역을 지원해 해외 이용자도 이용할 수 있다.

QQ뮤직 관계자는 "위버스 DM 오픈으로 중국 팬들이 보다 원활하고 편리하게 아티스트와 소통할 수 있게 됐다"며 "음원 스트리밍과 소셜네트워크·인터랙션 기능을 한 곳에서 제공하게 됐다"고 말했다.





위버스컴퍼니 관계자는 "핵심 기능인 소통(위버스 DM)을 중국 현지 파트너와 제공해 접근성을 높였다"며 "중국 내 이용 편의 향상을 위해 다각도로 중국 내 사업을 확장할 계획"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

