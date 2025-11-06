롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6일 국내 증시가 혼조세로 마감했다. 2%대 상승 출발했던 코스피는 장중 하락세로 돌아서며 한때 4000선을 내주기도 했으나 개인과 기관의 반발 매수세가 유입되며 전날에 이어 4000선 사수에 성공했다.

이날 코스피는 전일 대비 22.03포인트(0.55%) 오른 4026.45에 거래를 마쳤다. 앞서 지수는 전장보다 88.04포인트(2.20%) 뛴 4092.46으로 출발했으나 외인의 매도세가 짙어지며 오름폭이 축소됐다.

외국인이 홀로 1조6999억원어치를 내다 판 반면 개인과 기관은 각각 8847억원, 8302억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 기관이 7622억원을 순매도했고, 개인과 외국인이 각각 1599억원, 7304억원을 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. KB금융(3.04%), SK하이닉스(2.42%), 한화에어로스페이스(2.11%), LG에너지솔루션(1.29%), 기아(0.90%), 현대차(0.19%)가 오른 반면 두산에너빌리티(-5.14%), 삼성전자(-1.39%), HD현대중공업(-0.57%)은 내렸다.

같은 날 코스닥은 3.72포인트(0.41%) 내린 898.17로 마무리했다. 앞서 지수는 13.54포인트(1.50%) 상승한 915.43에 출발했으나 장중 약세로 전환했다. 외국인이 홀로 1314억원을 팔아치웠고 개인과 기관이 각각 1321억원, 52억원을 순매수했다.

코스닥 시총 상위권 중에선 레인보우로보틱스(-8.62%), HLB(-7.17%), 펩트론(-3.82%), 파마리서치(-2.76%), 삼천당제약(-1.94%)이 하락했다. 반면 알테오젠(3.40%), 리가켐바이오(0.72%), 에이비엘바이오(0.58%), 에코프로(0.43%), 에코프로비엠(0.06%)은 상승했다.





업종별로는 손해보험(+5.81%), 전자제품(+5.44%), 전기유틸리티(+4.83%), 석유가스(+4.03%)가 뛰었다. 반면 미디어 서비스(-4.28%), 화장품(-4.23%), 인터넷 소매(-4.07%), 기계(-3.71%) 부문은 조정을 받았다.





