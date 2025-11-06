'압수물 도난' 뭇매 경남경찰청, '관리체계 개선 종합대책'으로 재발 방지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'압수물 도난' 사건으로 뭇매를 맞고 있는 경남경찰청이 재발 방지를 위해 나섰다.

경남청은 '통합증거물 관리체계 개선 종합대책'을 세워 도내 모든 경찰관서에서 시행하겠다고 6일 밝혔다.

경남경찰청. 이세령 기자

AD

종합대책은 ▲압수물 관리 절차 및 방식 구체화 ▲시설·장비 보완 ▲관리·감독 및 교육 강화 등을 골자로 한다.

경남 경찰은 압수물 관리 지침상 모호한 규정들에 대한 세부 기준을 마련하고 압수물 보관구역에 폐쇄회로(CC)TV를 설치하는 등 장비도 마련한다.

또 수사관과 지역 경찰 등을 대상으로 압수물 관리 교육을 꾸준히 진행해 '압수물 부실 관리' 오명을 벗을 방침이다.

경남경찰청의 '통합증거물 관리체계 개선 종합대책' 세부 내용. 경남경찰청 제공

앞서 지난 9월 경남경찰청 산하 창원서부경찰서는 오토바이 절도 혐의를 받는 10대 A 군으로부터 압수한 오토바이를 보관 공간 부족 등을 이유로 잠금장치 없이 바깥에 뒀다가 두 번이나 도난당했으나 담당자는 2주가 지나서야 알아차렸다.

이에 지난 10월 경남경찰청에 대한 국회 국정감사에서 의원들은 "압수물 관리에 대한 시스템이 완전히 붕괴했다", "경찰서가 10대 놀이터가 됐다", "기강이 해이하다"라고 하는 등 질타를 쏟아냈다.

당시 김종철 경남청장은 "도경 산하 23개 경찰서에 대한 압수물 실태 관리를 특별 점검 중"이라며 "최대한 빨리 마무리하겠다"고 답했다.

경남청은 도내 경찰서 압수물 관리 실태 점검을 통해 확인된 미비점을 분석해 이번 종합대책을 세웠다고 설명했다.





AD

김 청장은 "압수물은 수사 과정에 있어 매우 중요한 자료"라며 "이번 사고를 계기로 마련한 종합대책을 적극적으로 이행해 관리 부실 사태가 재발하지 않도록 관리, 감독을 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>