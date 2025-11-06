광주 5·18 묘지참배 무산 장동혁 "진정성 갖고 끝까지 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취임 후 첫 호남 방문...시민 반발에 발길 돌려

장동혁 국민의힘 대표가 6일 5·18 민주묘지 참배를 위해 광주를 찾았으나 시민들의 거센 항의에 부딪혀 발걸음을 돌렸다.

장 대표는 이날 오후 광주 북구 종합쇼핑몰 부지 앞에서 기자들과 만나 "현장 상황이 여의찮아 추모탑 앞에서 묵념으로만 예를 갖춰 안타깝다"며 "진정성을 갖고 저희의 마음이 전달될 때까지 끝까지 최선을 다하고 노력하겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

AD

장 대표는 "국민의힘은 그동안 5·18에 대해 여러 차례 진정성 있는 사과도 했고 강령에도 5·18 정신을 계승한다고 명시했다. 그런데도 저희의 진정성이 아직 다 전달되지 않은 것 같다"며 "앞으로 매달 호남을 방문해서 지역에 있는 분들과 긴밀하게 소통하고 지역민들이 당면한 여러 민생 문제나 지역 현안을 그 누구 보다 앞장서서 해결하겠다"고 했다.

장 대표가 취임 후 호남을 방문한 것은 이번이 처음이다. 이날 오전 국회에서 진행된 최고위원회의에서 "5월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 진심을 다해 호남과 동행하겠다"며 임기 중 매월 1회 이상 호남 지역을 방문해 민심을 경청할 예정이라고 공언했다.

장 대표는 이날 5·18 민주묘지에 방문해 추모탑에 참배할 예정이었다. 그러나 광주전남촛불행동 회원 등 일부 시민들의 거센 항의에 부딪혔다.





AD

장 대표와 양향자 최고위원, 정희용 사무총장, 김도읍 정책위의장 등 지도부가 5·18 민주묘지에 도착하자 광주 시민사회단체 관계자들은 장 대표 등을 둘러싸고 출입을 막았다. 일부 단체 관계자는 장 대표의 옷을 잡아당기며 참배를 막아서 경찰과 단체 관계자, 당직자들이 뒤엉키기도 했다. 결국 국민의힘 지도부는 헌화 및 분향은 하지 못한 채 떨어진 곳에서 추모탑을 향해 묵념했다. 이후 장 대표 등은 묘지 도착 10여분 만에 버스를 타고 떠났다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>