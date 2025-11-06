金총리 "울산화력발전소 매몰사고, 인명구조 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 6일 울산화력발전소 보일러타워 붕괴로 인한 매몰사고와 관련해 "가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조에 최우선 할 것"을 긴급 지시했다.

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 관계자들로부터 상황을 보고받은 뒤 행정안전부, 소방청, 경찰청, 경북도, 울산시 등 관계부처 및 지방자치단체에 이같이 지시했다.

김 총리는 아울러 "기후에너지환경부, 울산화력발전소는 관계기관에 신속히 상황 전파 및 사고 수습에 만전을 기하라"며 "특히 현장 활동 중인 소방공무원의 안전에도 만전을 기하고, 현장 통제 및 주민 대피 안내 등 안전조치를 철저히 할 것"을 지시했다.





앞서 이날 오후 2시7분께 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이의 보일러 타워가 무너졌다. 소방 당국에 따르면 이 사고로 7명이 매몰된 것으로 추정된다.





