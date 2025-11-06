순천시, 고위직 공무원 대상 '4대 폭력 예방교육' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성인지 감수성 제고·건강한 직장문화 조성 중점

순천시는 지난 4일 시청 대회의실에서 고위직 공무원들을 대상으로 ‘4대 폭력 통합 예방교육’ 실시했다. 순천시 제공

순천시는 지난 4일 시청 대회의실에서 노관규 순천시장과 고위직 공무원 100여 명을 대상으로 직장에서 발생할 수 있는 '4대 폭력 통합 예방 교육' 을 진행했다.

이번 교육은 성인지 감수성 제고와 상호 신뢰할 수 있는 직장문화 조성을 위해 마련했다. 특히 최근 사회적 관심이 높은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방에 중점을 뒀다.

고남숙 패밀리코칭 상담소 소장(한국양성평등교육진흥원 전문강사)을 초빙한 이 날 교육은 '성인지 감수성 향상'과 '조직 내 리더로서의 책임과 역할'을 주제로 4시간 동안 이뤄졌다.





노관규 순천시장은 "이번 교육 프로그램은 순천시 고위직 공무원들이 4대 폭력 예방의 중요성과 리더로서 해야 할 역할에 대해 재인식하는 계기가 될 것"이라며, "직장 내 상호 존중과 공정, 배려가 살아 있는 건강한 직장문화를 조성해 시민이 신뢰할 수 있는 행정을 펼쳐 나아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

