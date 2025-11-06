'케데헌' 후속편 제작 계약…"2029년 공개 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸. 넷플릭스 제공

넷플릭스와 소니픽쳐스가 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(K-Pop Demon Hunters) 속편 제작 계약을 체결했다고 5일(현지시간) 블룸버그·버라이어티 등 주요 외신이 보도했다. 양사는 2029년 공개를 목표로 후속편 개발에 착수한 것으로 알려졌다.

외신들은 "장편 애니메이션의 제작 특성상 상당한 시간이 소요되기 때문에 전작과 약 4년의 공백이 생길 전망"이라며 "제작 일정에 따라 개봉 시점은 조정될 수 있다"고 전했다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 지난 6월 공개된 애니메이션으로, K팝 걸그룹 '헌트릭스(Huntrix)'의 루미·미라·조이가 노래를 통해 악령을 물리치고 세상을 구하는 이야기를 그렸다.

작품은 공개 직후 누적 시청 수 3억회를 돌파하며, 넷플릭스 역사상 가장 많이 시청된 영화로 등극했다. 글로벌 '톱10' 영화 순위권에 오르며 장기간 흥행을 이어갔다.

극 중 아이돌그룹이 부른 K팝도 인기였다. '골든(Golden)'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'과 영국 오피셜 싱글 차트에서 모두 1위를 기록했으며, '유어 아이돌(Your Idol)', '소다팝(Soda Pop)' 등 수록곡 역시 전 세계 스트리밍 차트를 석권했다. 일부 곡은 그래미상 후보 거론까지 이어지며 오리지널사운드트랙(OST) 흥행 기록을 썼다.





연출을 맡은 한국계 캐나다인 미국 매기 강 감독과 크리스 애펠한스 감독은 영국 BBC 인터뷰에서 "이 캐릭터들로 더 많은 이야기를 만들 수 있다고 믿는다"며 속편 제작 가능성을 언급했다. 이어 "1편에서 다 보여주지 못한 세계관과 캐릭터의 기원이 남아 있다"고 밝힌 바 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

