국내 최고령 호랑이 '한청', 무지개다리 건너

대전=정일웅기자

입력2025.11.06 15:36

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최고령 호랑이 '한청'이 무지개다리를 건넜다.


한국수목원정원관리원(한수정)은 6일 국립백두대간수목원에서 백두산호랑이 '한청'이 숨을 거뒀다고 밝혔다.


백두산호랑이 '한청'이 호랑이숲을 누비고 있다. 국립백대대간수목원 제공
한청은 2005년 5월 서울대공원에서 태어난 암컷 호랑이다. 2017년 6월 백두대간수목원으로 이송된 후 8년간 백두대간수목원 내 호랑이숲에서 생활했다. 국내 호랑이 중에선 나이가 가장 많았다.


나이가 많았던 만큼 한청은 수년 전부터 양쪽 앞발이 떨리는 등 노령화 증상을 보였고 지난 5월부터는 활동량과 식욕이 눈에 띄게 줄었던 것으로 전해진다.


한청은 비교적 온순한 성격과 안정적인 행동 특성으로 백두대간수목원 개원 초기부터 홍보영상, 관람객 교육 등에 자주 등장하며 국민적 사랑을 받았다.


이를 고려해 백두대간수목원은 7일부터 호랑이숲에 '한청 추모 공간'을 마련해 관람객이 직접 추모 메시지를 남길 기회를 제공할 계획이다.


현재 백두대간수목원 호랑이숲에서는 ▲우리 ▲무궁 ▲태범 ▲한 ▲도 등 백두산 호랑이 5마리가 생활한다. 이들 호랑이의 건강은 양호한 것으로 확인된다.


이규명 백두대간수목원장은 "한청은 지난 4일부터 호흡이 다소 불안정해진 상황이었다"며 "상태가 호전되지 않은 한청은 끝내 6일 자정 22분경 생을 마감했다"고 소식을 전했다.


그러면서 "백두대간수목원은 한청의 정확한 사인을 확인하기 위해 부검을 진행한 후 관련 법령에 따라 사후 처리를 할 계획"이라며 "한청이 남긴 데이터는 노령 개체 관리기준 및 보전 교육 콘텐츠를 개발하는 데 귀중한 자산으로 활용될 것"이라고 말했다.


한편 백두대간수목원 호랑이숲은 백두산호랑이의 자연 서식지와 유사한 환경으로 조성, 국내 호랑이 사육 시설 중에서는 가장 넓은 면적으로 운영되고 있다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
