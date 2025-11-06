롯데정밀화학, 3분기 영업익 276억원…전년比 168%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 전년比 5.5% 증가

롯데정밀화학은 올해 3분기 연결기준 매출액 4434억원, 영업이익 276억원으로 잠정 집계됐다고 6일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 5.5% 증가했고, 영업이익은 168.0% 증가하며 큰 폭으로 개선됐다.

롯데정밀화학 관계자는 "3분기 실적 개선은 염소 계열의 에폭시 수지 원료인 ECH의 국제가 상승과 ECH 경쟁사들의 원료인 글리세린의 가격 상승이 주요 요인"이라고 설명했다.

롯데정밀화학은 고부가 스페셜티 사업 포트폴리오 확대를 위해 셀룰로스 계열 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 4분기에는 식의약용 셀룰로스 공장 증설 790억원 투자를 완료해 식의약 사업 매출 확대의 기반을 마련한다. 또 페인트, 퍼스널 케어, 오일 시추 산업의 첨가제인 헤셀로스 공장을 1270억원에 양수 완료해 비용 절감 및 운영 효율화를 추진할 계획이다.





정승원 롯데정밀화학 대표는 "3분기에는 염소 계열 ECH의 구조적인 수익성 개선이 돋보였다"며 "4분기에는 고부가 스페셜티 포트폴리오 강화를 위해 식의약용 셀룰로스 공장 준공과 헤셀로스 공장 양수를 차질 없이 완료할 계획"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

