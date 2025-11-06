"韓 결혼비용 3억6000만원…누굴 위한 행사지?" 日 언론 '갸우뚱'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 언론, 한국 결혼 문화 집중 조명

"평균 결혼 비용 3억6000만원에 달해"

일본 언론이 한국 사회의 과도한 결혼 비용과 청년층의 결혼 기피 현상을 집중 조명했다. 전세제도와 '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 비용 급등 등으로 평균 결혼 비용이 3억원을 훌쩍 넘어서면서 젊은 세대 사이에서 "결혼은 사치"라는 인식이 확산하고 있다는 것이다.

기사 이해를 돕기 위한 결혼 이미지. 픽사베이

니혼게이자신문(닛케이)은 2일 한국 결혼정보회사 '듀오'의 조사 결과를 인용해 "한국의 평균 결혼 비용이 3억6173만원에 달했다"고 보도했다. 결혼 2년 차 부부 1000명을 대상으로 한 해당 조사에서 가장 큰 비중을 차지한 항목은 주거비였다. 신혼집 마련 비용은 평균 3억408만원이 들어 전년보다 6000만원 이상 늘었다.

닛케이는 "한국은 월세보다 고액의 보증금을 내는 전세 제도가 일반적이어서 결혼 초기에 자금 부담이 매우 크다"고 분석했다.

이어 결혼 준비의 필수 항목으로 여겨지는 '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 비용도 꾸준히 상승하며 부담을 키우고 있다고 덧붙였다. 닛케이는 인건비와 촬영비 인상으로 생긴 신조어 '스드메플레이션'을 소개하며 "웨딩사진 촬영비가 매년 오르고 있다"고 전했다.

한국소비자원 자료에 따르면 지난 9월 기준 결혼 서비스 평균 비용은 2160만원으로 3개월 새 4% 상승했다. 수도권은 평균 2665만원으로 가장 높았고 경상권은 1181만원으로 가장 낮았다.

비용에 결혼 포기…닛케이 "전통 관습이 변화 막아"

결혼을 꺼리는 청년층의 비율도 늘고 있다. 인구보건복지협회가 지난해 10월 22~44세 남녀 2000명(미혼·기혼 각 500명씩)을 대상으로 실시한 '제2차 국민 인구행태조사'에 따르면 미혼 남성의 42%가 "결혼 의향이 없거나 미정"이라고 답했으며 주요 이유로 '결혼비용 부담'(25%) 을 꼽았다.

닛케이는 "지방자치단체가 공공시설을 예식장으로 개방하거나 저비용 결혼식 패키지를 내놓는 등 대응에 나서고 있다"면서도 "유교적 전통이 강한 한국 사회에서 부모 세대가 이런 변화를 수용할지는 미지수"라고 평가했다.





닛케이는 마지막으로 "급등하는 결혼 비용이 '결혼은 누구를 위한 의식인가'라는 질문을 던지고 있다"고 지적했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

