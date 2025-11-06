'나눔'으로 상 받고 당일 또 기부! 따뜻한 선행 '화제'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나눔 실천으로 표창을 받은 바로 그날, 또 한 번의 통 큰 기부를 실천한 기업인이 있어 지역 사회에 훈훈한 감동을 주고 있다.

화제의 주인공은 ㈜제이앤에스 김병수 대표(62)이다.

김 대표는 지난 5일, 칠곡군수 표창을 받은 당일, 곧바로 칠곡군청 로비에서 별도의 기탁식을 열고 500만원 상당의 '보행 보조 전동차 전용 응급 호출기(링콜·Link-Call)'를 전달했다. 표창과 기부가 연이어 이어진 의미 있는 날이다.

이번에 기부된 '링콜(Link-Call)'은 보행 보조 전동차를 이용하는 장애인이 위급 상황 시 손쉽게 구조를 요청할 수 있도록 돕는 개인용 스마트 안전 디바이스이다.

특히 이 장치는 칠곡군 소재 벤처기업인 ㈜모듈 링크가 자체 기술로 개발한 제품으로, 관내 기업의 물품을 구매하여 기부했다는 점에서 지역 상생의 의미를 더 하고 있다.

김병수 ㈜제이앤에스 대표(오른쪽 두 번째)가 5일 칠곡군청 로비에서 김재욱 칠곡군수(가운데)에게 장애인 보행 보조 전동차 전용 응급 호출기‘링콜(Link-Call)’500만 원 상당을 전달하고 기념촬영을 하고 있다./김이환 기자

김병수 대표의 나눔에는 개인적인 삶의 철학이 깊이 깃들어 있다. 경북 의성 산골 출신인 김 대표는 가난으로 학업을 이어가지 못했던 어려운 환경 속에서도, 30년간 근로자로 일하며 모은 돈으로 2015년 칠곡 왜관2산업단지에 ㈜제이앤에스를 설립했다.

작은 공장에서 시작한 이 회사는 현재 연 매출 140억 원을 기록하며 하이드로포밍 ERG 벨로우즈 파이프 분야에서 최고 기술력을 인정받는 자동차 부품 강소기업으로 성장했다.

김 대표는 "상은 더 열심히 하라는 의미로 받았다"며 "가난 때문에 꿈을 포기하는 아이가 없도록, 지역과 함께 성장하는 기업이 되고 싶다"는 따뜻한 소감을 밝혔다.

김 대표의 선행은 이번이 처음이 아니다.

그는 매년 고향사랑기부금은 물론, 낙산초등학교 장학금과 발전기금을 꾸준히 기탁해왔다.

또한 지난해부터는 칠곡군 무역사절단에 참가해 지역 중소기업의 해외 진출을 돕는 등 지역 경제 발전에도 적극적으로 기여하고 있다.

김재욱 칠곡군수는 "김병수 대표는 기업의 사회적 책임을 자발적으로 실천하는 모범적인 기업인"이라며, "지역 기업의 제품을 활용한 이번 기부는 지역 사회 상생의 좋은 본보기가 될 것"이라고 감사를 표했다.





㈜제이앤에스는 현대차를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 납품하는 미래 모빌리티 산업의 핵심 파트너로서, 기술력뿐만 아니라 따뜻한 나눔까지 실천하는 칠곡군의 자랑이 되고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

