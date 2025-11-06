"모바일 라방 흥행" CJ온스타일, 3분기 영업이익 126억원…전년比 37.5% ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘텐츠 IP 경쟁력·상품 포트폴리오 확장

외형·수익 동반 성장 이뤄

CJ온스타일이 모바일 라이브 커머스 거래액 확대에 힘입어 매출과 영업이익 모두 성장세를 지속했다.

6일 CJ ENM에 따르면 CJ온스타일(커머스)의 올해 3분기 매출은 3557억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 영업이익은 126억원으로 전년 대비 37.5% 늘어났다.

모바일 라이브 커머스 성장이 실적을 견인한 것으로 풀이된다. 3분기 모바일 라이브 커머스 거래액은 1179억원으로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다. 회사 측은 '기은세의 은세로운 발견', '김호영의 투머치쇼' 등 신규 대형 IP의 인기와 인플루언서와의 협업 전략 강화, 뷰티·건식 등 상품 포트폴리오 확대가 고객 저변 확대에 기여했다고 설명했다.





향후 CJ온스타일은 '컴온스타일', '패션위크' 등 대형 프로모션을 통해 큐레이션을 강화하고 연말 성수기 수요에 선제 대응해 수익성을 제고할 계획이다. 먼저 라부부 캐릭터로 유명한 '팝마트' 등 브랜드와의 협업을 통해 모바일 신규 고객 유입과 체류 시간을 확대할 예정이다. 이를 통해 모바일·TV·OTT를 잇는 IP 포트폴리오 확장을 추진한다. 또 주문 당일 도착하는 빠른 배송 서비스 범위를 모바일 라이브 커머스까지 확대해 빠르고 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 예정이다.





