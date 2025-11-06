홍준표 "국힘, 자발적 해산 나을 듯…윤·한 세력 척결 후 보수 재건해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국민의힘 자발적으로 해산해야"

"尹·韓 세력 척결한 후 다시 시작해야"

홍준표 전 대구시장이 국민의힘의 자발적 해산을 주장하면서 윤석열 전 대통령의 몰락을 초래한 한동훈 전 대표와 친한동훈계를 척결해야 한다고 주장했다.

홍 전 시장은 6일 자신의 페이스북에 "매일같이 쏟아지는 김건희 여사의 추문에 윤 전 대통령답지 않은 처신이 국민들을 크게 실망케 한다"고 시작하는 글을 올렸다.

그는 장동혁 대표의 몸부림이 측은하다면서도 "윤통(윤 전 대통령)집단이 저지른 죄과를 덮기에는 힘에 부치는 것 같다"고 비판했다.

홍 전 시장의 이 같은 발언은 최근 열린 윤 전 대통령의 '비상계엄 재판' 5차 공판과 관련이 있는 것으로 해석된다. 지난달 31일 윤 전 대통령은 조은석 내란 특별검사팀이 김건희 여사 관련 발언 도중 별도 직함을 붙이지 않고 '김건희'라고 호칭한 것과 관련해 "아무리 그만두고 나왔다고 해도 김건희가 뭐냐"며 "뒤에 여사를 붙이든 해야 한다"며 날선 반응을 보였다.

홍 전 시장은 국민의힘 해산 가능성도 언급했다. 그는 "통진당 사례를 보면 단기간에 해결되기는 어려울 것으로 보인다"면서 "추경호 (전 원내대표)등이 기소되고 권성동(전 원내대표) 사건에서 통일교, 신천지 등의 국민의힘 경선 농단이 확인되면 정당해산은 불가피할 것"이라고 주장했다.

다만 지방 선거 전, 혹은 차기 총선 전 등 시기의 차이만 있을 것이라면서 "차기 총선을 앞두고 정당 해산 청구를 당하면 총선 참패는 불 보듯 뻔하다"고 했다.





이어 "강제 해산 당할 바엔 차라리 자발적 해산을 하는 것이 낫지 않겠냐"면서 "윤 전 대통령 세력과 윤 전 정권 몰락을 초래한 한동훈 세력을 척결한 후 범보수세력을 모두 모아 새롭게 다시 시작하는 게 보수진영 재건을 위해 바람직할 것"이라고 했다. 특히 그는 "암 덩어리를 안고 가봐야 살이 되진 않는다"고 강도 높게 비판했다.





