CJ ENM, 3분기 영업이익 176억 전년비 11% 증가

K팝 그룹 제로베이스원 흥행

영화·드라마 해외 유통 확대

CJ ENM은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 176억원으로 전년 동기보다 11.0% 증가했다고 6일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조2456억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가했다. 당기순이익은 798억원으로 흑자 전환했다.

드라마·음악 등 엔터테인먼트와 커머스 부문이 모두 성장하며 수익성이 개선됐다. 미디어플랫폼 부문은 '폭군의 셰프', '서초동' 등 주요 작품이 호응을 얻었으나 광고 시장 침체 영향으로 매출 3198억원, 영업손실 33억원을 기록했다.

티빙은 웨이브와의 시너지를 확대하며 더블이용권, 지상파 라이브 편성, 광고형 요금제를 도입했다. 두 플랫폼의 월간활성이용자(MAU)는 1000만명을 돌파했으며, 광고 매출은 전년 대비 74.7% 증가했다.

영화·드라마 부문은 매출 3729억원, 영업이익 68억원으로 흑자 전환했다. 남미·중동 등 신규 시장 매출이 본격화하며 전년 대비 48.2% 늘었다. 피프스시즌이 제작한 '더 사반트(The Savant)', '히즈 앤 허즈(His & Hers)' 등 프리미엄 콘텐츠 공급이 확대됐고, 영화 '어쩔수가없다'의 수출도 실적 개선에 기여했다.

음악 부문은 그룹 제로베이스원의 정규 1집이 초동 151만장을 돌파하며 6연속 밀리언셀러를 달성했다. 엠넷 '보이즈 2 플래닛' 지식재산권(IP) 기반 채널과 엠넷플러스 매출 확대로 매출은 1973억원으로 전년 대비 8% 증가했다. 다만 엠넷플러스 신규 투자 확대 등으로 영업이익은 19억원에 그쳤다.

커머스 부문은 모바일 라이브 커머스 성장에 힘입어 매출 3557억원, 영업이익 126억원을 기록했다.

CJ ENM은 "4분기에도 콘텐츠와 플랫폼 경쟁력을 기반으로 수익성 제고에 속도를 높일 계획"이라고 밝혔다.

미디어플랫폼 부문은 '환승연애4', '친애하는 X' 등 오리지널 라인업으로 티빙 가입자 확대에 나서며, HBO Max(아시아·태평양 17개국)와 일본 디즈니+ 브랜드관 진출로 글로벌 확장을 추진한다.

영화·드라마 부문은 '태풍상사', '프로보노', '얄미운 사랑' 등 주요 IP의 글로벌 OTT 동시 방영으로 해외 유통을 강화한다. CJ ENM 스튜디오스의 '로맨틱 어나니머스', 스튜디오드래곤의 '소울메이트', 피프스시즌의 '아메리칸 클래식(American Classic)' 등 글로벌 IP 공급도 확대할 예정이다.





음악 부문은 홍콩 초대형 스타디움에서 열리는 '2025 마마 어워즈'(MAMA AWARDS)와 제로베이스원 월드투어를 개최한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

