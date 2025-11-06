정준호 의원, ‘서남권 메가시티 특별법’ 대표 발의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남 초광역 협력 근거 마련

“공동 행정정부로 나아가야”

더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)이 광주시와 전남도를 하나의 초광역 단위로 묶는 '서남권 메가시티 특별법'을 대표 발의했다. 지방소멸 위기에 대응하고 광주·전남의 초광역 협력을 제도적으로 뒷받침하기 위한 취지다.

정준호 더불어민주당 의원.

정 의원은 6일 '광주·전남 초광역 특별지방자치단체 설치 등에 관한 특별법안'을 대표 발의했다고 밝혔다. 법안에는 특별지자체 의회 구성과 단체장 선출, 국무총리 소속 지원협의회 설치, 지역 균형발전 특별회계 내 전용 계정 신설, 특별교부세·교부금 우선 지원 등이 포함됐다.





정 의원은 "대한민국 인구 절반이 수도권에 집중돼 있어 단일 시·도 단위로는 수도권과 경쟁할 수 없다"며 "광주와 전남이 권한과 재원을 갖춘 '공동 행정 정부' 모델로 나아가야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

