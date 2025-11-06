경기북부 드론산업, '민·관·군·학' 협력…미래 모빌리티 거점 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'경기북부 드론산업 발전 협의체' 킨텍스 개최

5개 시·군-軍-학계…드론산업 생태계 확장 '한 뜻'

'2025 드론·도심항공모빌리티(UAM) 박람회'와 연계해 경기도가 주최하고 대진테크노파크가 주관하며, 고양시가 후원하는 '경기 북부 드론산업 발전 협의체' 회의가 지난 5일 킨텍스에서 열렸다.

'경기북부 드론산업 발전 협의체'는 경기북부 신산업 분야인 첨단 드론산업 발전을 위해 경기도 미래성장산업국의 지원으로 경기북부 5개 시, 경기교통공사, 한국항공대, 국방부 드론작전사령부, 육군 5군단 등의 실무진들로 구성된 협의 논의체이다.

이날 이동환 고양시장은 환영 인사말을 통해 "혁신이 하나로 모여 기술이 삶의 일부가 되는 시대에, AI기술이 함께하는 미래를 이끌어주기 바란다"라며, "고양시에서 개최하는 2025 드론·UAM 박람회도 참관하시고 지자체와 실무 협업을 지속적으로 활발하게 추진하길 바란다"라고 소감을 밝혔다.

이날 협의체는 고양시, 포천시, 양주시, 남양주시, 의정부시를 포함한 경기북부 5개 지자체와 2025년 드론 산업 발전을 위한 업무 추진 성과를 공유하고, '드론·AI 융합 사업 방향'에 대한 강연과 더불어 2026년 핵심 프로젝트인 드론교통관리 시스템 구축 및 항공 AI 드론 부품 개발에 대한 핵심 주체를 논의했다.

‘경기북부 드론산업 발전 협의체’ 회의가 지난 5일 고양 킨텍스에서 열리고 있다. 고양특례시 제공

고양시 드론산업팀 실무진은 "드론전문 플랫폼으로 육성중인 고양드론앵커센터의 괄목할 만한 실적은 고양시 드론산업 경쟁력 강화에 기여하고 있다"며 "국토부의 K-UAM 실증 및 버티포트 인프라 조성 지원을 밑거름 삼아 UAM 산업 기반도 공고히 할 것"이라 밝혔다.





한편, 시는 킨텍스에서 7일까지 열리는 '2025 드론·UAM 박람회'와 연계해 글로벌 협력과 투자를 촉진하는 등 고양시를 지속 가능한 대한민국 대표 미래 모빌리티 거점으로 적극 육성해 나간다는 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

