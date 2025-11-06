[오늘의신상]삿포로맥주, 한정판 '삿포로 겨울 이야기' 한전판 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체코 파츠산 파인 아로마 홉 증량

알코올 도수도 5.5도로 높아

삿포로맥주의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지는 '삿포로 겨울 이야기(이하 겨울 이야기)'를 겨울시즌 기간 한정으로 출시한다고 6일 밝혔다.

이번에 출시되는 '겨울 이야기'는 그해 선정한 가장 좋은 맥아와 홉을 사용해 매년 다른 레시피로 만드는 겨울 제철 맥주로, 올해는 체코 사츠산 최고급 파인 아로마 홉을 대폭 증량해 향을 강화하고 밀맥아 특유의 부드러운 목넘김을 살렸다. 제품 패키지도 겨울 분위기를 보다 직관적으로 느낄 수 있도록 업그레이드했으며, 기존 제품보다 알코올 도수도 5.5도로 높게 설정했다.

'삿포로 겨울 이야기' 이미지. 삿포로맥주

겨울 이야기는 1988년 첫선을 보인 이후, 겨울이 되면 겨울 이야기의 출시를 기다리는 마니아층이 있을 정도로 많은 사랑을 받고 있다. 국내에서도 2015년 첫 출시 당시 두 달 만에 전체 수량의 90% 이상 출고를 기록한 이후 꾸준한 인기를 유지하고 있다.





엠즈베버리지의 관계자는 "겨울철에만 즐길 수 있는 대표 맥주인 '삿포로 겨울 이야기'가 올 겨울에도 한국 소비자분들에게 돌아왔다"며 "특유의 고급스러운 풍미와 부드러운 목넘김에 겨울 시즌에만 즐길 수 있는 특별함까지 더한 이번 제품으로 행복한 겨울 이야기를 만들어 보길 바란다"고 말했다.





