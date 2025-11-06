본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼성물산 홈닉, 래미안 원페를라에 ‘AI 에너지 절약모드’ 적용

정진기자

입력2025.11.06 14:40

시계아이콘01분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

삼성물산 건설부문이 공동주택 생활의 고질적인 문제였던 여름·겨울철 '전기요금 누진제 폭탄'을 사전에 예방할 수 있는 혁신 솔루션을 선보이며, 홈테크(Home-Tech) 플랫폼으로서의 진화 방향을 다시 한번 제시했다.


삼성물산은 세대별 전력 소비 패턴을 분석하고 사용량을 예측해 기기를 자동 제어하는 '홈닉 AI 에너지 절약모드'(Energy Saving AI)를 개발, 방배6구역 래미안 원페를라 단지를 시작으로 국내 건설사 최초로 서비스 적용에 나선다고 11월 6일 밝혔다.


■ 삼성물산 홈닉, 인공지능(AI) 서비스플랫폼으로 진화한다.

이번에 도입되는 '홈닉 AI 에너지 절약모드'의 핵심은 세대별 맞춤형 AI 알고리즘에 있다. 이 서비스는 단순히 전력 사용량을 보여주는 기존 방식에서 한 단계 진화해 세대 내 전력사용 패턴을 실시간으로 분석하고 미래 사용량을 정확하게 예측한다. 특히 전기요금이 급등하는 누진 구간 진입이 예상될 경우 입주자에게 즉시 '홈닉 앱'을 통해 사전 알림을 제공하는 것이 가장 큰 특징이다.


전기요금 고지서를 받아보고 나서야 높은 요금을 인지하고 당황하던 기존 관행을 완전히 바꾼 것이다. 입주민은 알림을 받는 즉시 앱을 통해 '절약모드'를 손쉽게 실행할 수 있다.

삼성물산 홈닉, 래미안 원페를라에 ‘AI 에너지 절약모드’ 적용 AI 에너지절약모드는 홈닉앱, 월패드를 통해서 세대 에너지 절약가능
AD

■ 에어컨·조명·환기까지 자동 제어… 에너지 절감 효과 극대화

절약모드를 실행하면 시스템은 세대 내 월패드를 통해 에어컨, 조명, 환기 설비 등 주요 전력 소비 기기를 입주민이 사전에 설정한 최적화된 모드로 자동 제어하게 된다. 에어컨의 희망 온도를 1~2도 상향 조정하거나, 불필요한 조명의 밝기를 자동으로 조절하는 방식 등으로 세대 내 시스템이 제어된다.


이러한 자동 제어 솔루션은 불필요한 에너지 소비를 획기적으로 낮출 뿐 아니라 실질적인 비용 절감 효과까지 사용자에게 제공할 것으로 기대된다.


■ 삼성물산-CVnet 공동특허 출원, 스마트 주거 환경 선도

또한 삼성물산은 CVnet과 함께 본 기술에 대해 공동특허를 출원하는 등 기술력 확보에 주력하고 있다. 건설사가 공동주택 앱 서비스에 AI 에너지 절감 알고리즘을 적용한 국내 최초 사례로 주목받고 있다.


삼성물산 지소영 상무는 "여름철 냉방 및 겨울철 난방 사용 확대로 가정 내 전력 사용량이 급증하면서 '전기요금 폭탄'을 겪는 사례가 반복되는 현실에 주목해 개발한 서비스"라며 "세대별 소비 데이터를 실시간으로 AI 분석·예측하고, 사전 알림과 AI 자동 제어를 결합한 절감 솔루션을 통해 입주민이 계절성 요금 리스크를 생활 속에서 능동적으로 관리할 수 있도록 했다"고 설명했다.


이어 "세대별 맞춤형 에너지 절감 솔루션은 입주민의 전력요금 부담을 낮추는 것을 넘어, 국가적인 AI 대전환 정책에 맞추어 국민 체감형 AI 서비스 플랫폼으로 발전시켜 나갈 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 'AI 에너지 절약모드'는 단순한 에너지 관리 기능을 넘어, 'Change Better'를 지향하는 홈닉의 핵심 가치와 플랫폼의 방향성을 잘 보여주는 사례로 평가된다. 삼성물산은 AI 에너지 절약모드 외에도 다양한 방면에서 홈닉을 '홈테크(Home-Tech) 플랫폼'으로 발전시켜, 기술을 통해 생활의 질을 향상시키는 방향으로 서비스를 확장하고 있다.

삼성물산 홈닉, 래미안 원페를라에 ‘AI 에너지 절약모드’ 적용 AI에너지절감모드 시스템 구성도



정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기