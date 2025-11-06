본문 바로가기
370억원대 사이버 사기 피해금, 온갖 방법으로 세탁한 일당 검거

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.06 15:24

수백억대 사이버 사기 범죄 피해금을 세탁한 일당이 경찰에 덜미를 잡혔다.


경남경찰청 사이버수사과는 40대 A 씨 등 21명을 사이버 사기 범죄 피해금을 세탁한 혐의로 검거해 그중 8명을 구속했다고 6일 밝혔다.


경찰에 따르면 A 씨 등은 지난해 11월부터 올해 10월까지 유망사업 투자와 주식 투자 리딩방 사기 등 사이버 사기로 빼돌린 피해금 370억원을 다양한 방법으로 세탁한 혐의를 받는다.


이들은 수표를 발행하거나 가상가산 거래소에서 코인을 거래하는 방식으로 상부 조직에 피해금을 전달하거나 정식으로 상품권 업체를 만든 후 실제 상품권을 거래하는 것처럼 가장해 돈을 빼돌렸다.


이 과정에서 A 씨 등은 돈을 세탁해 주는 대가로 인출 금액의 0.5~2.5％를 수수료 명목으로 받아 챙긴 것으로 나타났다.


370억원대 사이버 사기 피해금, 온갖 방법으로 세탁한 일당 검거 경찰이 압수한 사이버 사기 범죄 피해금 세탁 관련 물품. 경남경찰청 제공
피해 사례를 접수한 경찰은 금융기관 800여곳에 대해 압수영장을 집행하고 1300여개의 코인 지갑을 추적해 검거에 나섰다.


이후 올해 4월 자금세탁 및 인출책인 A 씨를 시작으로 21명을 차례로 체포해 그중 8명을 지난 10월 31일 구속 송치했다.


또 이들에게 세탁한 자금이 더 있을 것으로 보고 추가 수사를 진행하는 동시에, 자금세탁을 의뢰한 조직을 추적하기 위한 수사도 벌이고 있다.


경남청 관계자는 "무위험, 고수익 투자, 세상에 없던 혁신적인 투자법 등의 홍보 문구, 신재생에너지 등 유망사업을 표방하거나 연예인, 유명인, 전문투자자를 사칭한 광고는 사기 범행일 가능성이 대단히 높다"며 주의를 당부했다.


이어 "경남청 사이버수사과를 중심으로 도내 모든 경찰서는 민생 침해 사이버 사기와 금융 범죄에 대해 힘을 모아 대응해 나갈 것"이라고 덧붙였다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

