"감동적인 포옹" vs "도 넘은 스킨십"…남편 사망 두달 만에 커크 부인 '불륜설'

방제일기자

입력2025.11.06 14:33

행사장서 두 사람 포옹 두고 뒷말 무성
TPUSA "언급할 가치가 없는 헛소리"

미국의 보수주의 운동가 찰리 커크의 미망인이자 TPUSA(Turning Point USA) 최고경영자(CEO) 에리카 커크와 미국의 부통령 JD 밴스의 진한 포옹을 두고 현지에서 각종 루머가 확산하고 있다. 지난 4일(현지시간) 피플과 허프포스트 등 외신은 찰리 커크와 에리카 커크의 포옹을 두고 뒷말이 무성하게 나오고 있다고 보도했다.

"감동적인 포옹" vs "도 넘은 스킨십"…남편 사망 두달 만에 커크 부인 '불륜설' 찰리 커크의 미망인 에리카 커크와 미국의 부통령 JD 밴스. AP연합뉴스
앞서 지난달 29일(현지시간) 미국 미시시피주 옥스퍼드에 있는 미시시피대학교 샌디 앤 존 블랙 파빌리온 경기장에서 열린 TPUSA 행사에서 에리카 커크는 JD 밴스 부통령을 소개한 뒤 뜨거운 포옹을 했다. 에리카 커크는 지난 9월 10일 총격 살인을 당한 우익 정치 활동가 찰리 커크의 아내다. 남편이 사망한 이후 TPUSA를 이끌고 있다. 이날 행사에서도 에리카는 "남편이 살해당한 지 7주가 되는 날"이라며 애도하는 모습을 보였다. 이후 에리카는 "저희 팀이 제 소중한 친구이자 부통령인 JD 밴스 부통령에게 오늘 연설을 부탁하면서 정말 열심히 기도했다"며 "마음속에서 (남편) 찰리의 목소리가 들렸다. '에리카, 당신이 이 싸움에서 이미 승리했어'라고 말하는 게 느껴졌다"고 말했다.


문제는 그 이후에 발생했다. 에리카 커크는 "아무도 제 남편을 대신할 수 없다"면서도 "JD 밴스 부통령에게서 제 남편과 닮은 점을 발견한다. 정말 닮았다. 그래서 오늘 밤 그를 소개할 수 있어 정말 기쁘다"고 말했다. 이후 무대에 오른 밴스 부통령은 에리카는 다정하게 포옹했다. 해당 장면이 온라인을 통해 빠르게 확산하면서 밴스의 손 위치와 진한 포옹이 적절했는지 논쟁이 불거졌다.

"감동적인 포옹" vs "도 넘은 스킨십"…남편 사망 두달 만에 커크 부인 '불륜설' 무대에 오른 밴스 부통령은 에리카는 다정하게 포옹하는 모습. 유튜브 채널 '11Alive'

두 사람의 포옹에 대해 누리꾼은 "이런 포옹을 보고 두 사람 불륜을 생각한다는 것 자체가 진짜 이상하다", "정말 감동적인 포옹" 등의 반응을 보였다. 반면 일부 누리꾼은 "저렇게까지 진하게 스킨십할 필요가 있었을까", "에리카 커크의 발언부터 좀 의심스럽다" 등의 의견도 있었다.


다만, 이날 행사에는 밴스 부통령의 아내 우샤 칠루쿠리 밴스도 참석했다. 밴스 부통령은 에리카와 포옹을 나눈 후 자신의 종교적 신념이 아내와 어떻게 다른지에 대해서도 언급했다. 밴스 부통령은 "10년 넘게 살아온 아내와 종교가 다른데, 가정 안에서 세 자녀를 어떻게 키우고 있는지"를 묻는 말에 "아내는 힌두교에서 자랐지만, 아이들은 기독교인으로 키우고 있다"며 "언젠가 아내도 나의 신앙에 영향을 받길 바란다"고 답했다. 그러면서 "매주 일요일 함께 교회에 간다"고도 했다.


행사 이후에는 두 사람이 밴스 부통령의 업무용 비행기에 함께 탑승해 행사 장소였던 미시시피대학교로 갔다는 주장도 불거졌다. 하지만 해당 내용은 사실이 아니었다. 인도 매체 이코노믹타임스는 "에리카가 밴스와 함께 에어포스 투를 타고 미시시피대학교 행사장에 참석했다는 주장이 두 사람의 열애설을 추측하면서 불거졌는데, 사실이 아니다"며 "백악관 공식 보고서에 따르면 이날 에어포스 투에는 밴스와 부인인 우샤 밴스, 미국 상원의원 2명이 탑승했다"며 "이날 촬영된 사진에서도 밴스가 에리카가 아닌 부인만 동행했음을 확인할 수 있었다"고 전했다. 불륜 의혹과 관련해 터닝 포인트 USA 대변인 앤드루 콜벳은 "더 언급할 가치가 없는 완전히 터무니없는 헛소리"라고 밝혔다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

