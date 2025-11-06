"10분 도착, 1시간 대피 완료" 실전 훈련으로…안전도시 구미시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20개 기관·단체 300여 명 참여해 대규모 민·관합동훈련 실시

기후변화 따른 초대형 산불 대응 역량 강화에 중점

주민 대피체계·통신 일원화 등 실효성 중심의 대응능력 점검

경북 구미시는 지난 5일 금오산의 대형산불 발생을 가상한 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 경상북도와 공동으로 실시했다.

이번 훈련에는 산림청, 소방, 경찰, 군부대, 한국전력 등 20개 기관·단체와 시민 300여 명이 참여해 재난대응 절차를 실전처럼 점검했다.

이번 훈련은 최근 기후변화로 산불이 대형화·복합화되는 추세에 맞춰, 초고속 확산형 산불 상황을 가정해 진행됐다.

구미시는 현장 대응 단계별로 상황전파, 주민대피, 통신체계, 지휘 명령체계의 유기적 작동 여부를 종합적으로 확인했다.

훈련은 경상북도 재난안전대책본부와 구미시 재난안전대책본부가 동시에 가동돼, 토론훈련과 현장훈련을 연계하는 방식으로 진행됐다.

현장에는 통합지원본부가 설치돼 실시간 정보 공유와 지휘체계 점검이 이루어졌으며, 이를 통해 도·시 간 공조 체계의 효율성을 높였다.

또한 채미정 등 국가유산에 방염포를 덮는 방염조치가 이뤄졌고, 호텔, 병원 등 다중이용시설의 자체 대피훈련과 마을전담공무원, 마을순찰대가 함께한 '경북형 주민 대피시스템'도 가동해 시민 스스로 위기 대응 능력을 높이는 계기가 됐다.

구미시는 이번 훈련을 통해 ▲상황 접수 후 10분 이내 현장도착 ▲20분 이내 상황판단회의 및 본부 가동 결정 ▲재난안전통신단말기(PS-LTE) 기반 기관 간 통신 일원화 ▲주민 대피명령 후 1시간 이내 대피 완료 등 주요 대응 절차를 실제처럼 점검했다.





김장호 구미시장은 "이번 훈련은 대형 재난 상황에서 기관 간 협업체계와 실질적 대응력을 검증하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 실전 중심의 훈련을 지속해 시민의 생명과 재산을 지키는 '안전도시 구미'를 만들어가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

