국립박물관문화재단, KBO와 뮷즈 선봬…'까치 호랑이 배지' 공개

야구 국가대표팀 기념상품 공개

'NAVER K-BASEBALL SERIES'

국립박물관문화재단이 한국야구위원회와 협업해 개발한 '야구 국가대표팀 기념상품'을 오는 8일 출시한다.

KBO 야구 국가대표팀 뮷즈 이미지. 국립박물관문화재단 제공

재단은 지난 9월 KBO와 업무협약을 체결하고, 케이스티파이, 스타벅스 등과 협력한 데 이어 스포츠 분야로 협력을 확대할 예정이다.

이번에 출시되는 기념상품은 서울 고척 스카이돔에서 열리는 야구 국가대표팀 평가전 '2025 NAVER K-BASEBALL SERIES'(체코전, 11월 8~9일)를 기념해 제작됐다. 디자인에는 ▲나전 칠 연꽃 넝쿨무늬 상자 ▲나전 칠 십장생무늬 함 ▲데니태극기 ▲일월오봉도 등 국립박물관 소장 유물의 색감과 문양을 현대적으로 재해석해 반영했다. 또한, 최근 화제를 모은 '까치 호랑이 배지' 캐릭터 디자인을 적용한 상품도 포함됐다.

출시 상품은 레플리카 유니폼, 모자, 티셔츠, 마킹키트, 키링, 부채, 기념구, 응원배트 등 총 10종으로 구성됐다. 오는 8일부터 고척 스카이돔 외부 매장을 비롯해 KBO 마켓, 프로스펙스 용산 직영점, 온라인 스토어 등에서 만나볼 수 있다.





정용석 국립박물관문화재단 사장은 "국민 스포츠인 야구와 박물관 소장 문화유산의 결합은 우리 문화의 매력을 널리 알릴 수 있는 뜻깊은 시도"라며 "이번 협업이 야구 팬들에게 전통문화를 새롭게 경험하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

