"다시 뛸 수 있도록" 소진공 경기북부, 재도전·지역취업 네트워킹 간담회

이종구기자

입력2025.11.06 14:11

소진공 경기북부지역본부 12개 기관 한자리에
'재도전·지역취업 네트워킹 간담회' 개최
폐업 소상공인 재기·재취업 연계 '첫 발'

소상공인시장진흥공단(이사장 박성효, 이하 소진공)은 6일 의정부시 소재 경기북부지역본부 회의실에서 '경기북부 재도전·지역취업 네트워킹 1차 간담회'를 개최했다.

"다시 뛸 수 있도록" 소진공 경기북부, 재도전·지역취업 네트워킹 간담회 소상공인시장진흥공단이 6일 의정부시 소재 경기북부지역본부 회의실에서 '경기북부 재도전·지역취업 네트워킹 1차 간담회'를 개최하고 있다. 소상공인시장진흥공단 제공
이번 간담회는 폐업 소상공인(구직자)과 지역기업(사업주) 간의 네트워크를 구축하고, 재도전·재취업 연계 지원을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 경기북부 지역의 특성을 반영한 협업 모델을 논의하며, 소상공인 재창업·재취업 등 통합 지원 방안을 모색하는 데 중점을 뒀다.


소진공 경기북부지역본부 주관으로 진행된 이번 간담회에는 경기도소상공인연합회, 경기도교육청, 고용복지+센터, 경기도일자리재단, 노인인력개발원, 동양대학교 RISE협력단 등 12여개 관계기관이 참석했다. 참석자들은 각 기관별 주요 역할과 협력 포인트를 공유하며 '폐업 소상공인 맞춤형 지원' 및 '민·관 네트워크 강화' 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다


주요 안건으로는 ▲사업 추진 배경 및 네트워킹 비전 공유 ▲기관별 주요사업 및 협력 과제 논의 ▲취업·창업·복지·신용회복 등 연계 가능한 지원 사업 교류 ▲운영방식 및 정보공유체계(협의회) 구성 등이 다뤄졌다.


특히 향후 실무협의회(Working Group) 운영과 세부 추진체계 구축 일정도 함께 논의됐다.


이날 회의는 개회 및 인사말, 사업 추진 배경 및 계획 설명, 기관별 자유 토론, 네트워킹 순으로 진행됐다. 간담회 종료 후에는 참석기관 간 소통과 협력을 강화하기 위한 자유 네트워킹 시간도 이어졌다.


소진공 경기북부지역본부 김상목 본부장은 "이번 간담회를 시작으로 폐업 소상공인 재도전과 지역 취업 지원이 유기적으로 연계되는 기반을 마련할 것"이라며 "관내 유관기관과 긴밀한 협업을 통해 실질적인 재기·재취업 지원 체계를 구축하겠다"고 말했다.


한편 공단은 이번 간담회를 시작으로 ▲2025년 11월 실무협의회 구성을 통한 네트워킹 기반 마련 ▲2026년 1분기 시범 프로그램 운영 ▲2026년 상반기 성과공유회를 통한 정책 확산 등을 순차적으로 추진할 계획이다




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

