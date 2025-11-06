본문 바로가기
JP모건 다이먼, 맘다니 향해 "디트로이트 시장에게 배워라"

김민영기자

입력2025.11.06 14:12

맘다니 '마르크스주의자'라 부르던 다이먼
"도울 용의 있다" 입장 선회

'월가의 황제'로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장이 사회주의자를 자처한 조란 맘다니 미국 뉴욕시장 당선인에게 "디트로이트 시장에게 배워라"고 조언했다.


JP모건 다이먼, 맘다니 향해 "디트로이트 시장에게 배워라" 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 포즈를 취하고 있다. 로이터연합뉴스
다이먼 회장은 5일(현지시간) 미시간 주지사 출마를 위해 시장직에서 물러날 마이크 더건 디트로이트 시장과 함께 CNN에 출연해 "그(맘다니)가 이 시장(더건)에게 전화하길 바란다"며 "그게 무언가를 배우는 방법이기 때문"이라고 말했다.


그는 자신이 애국자라고 생각한다며 "어떤 시장이든, 어떤 주지사이든 도울 용의가 있다"고 강조했다.


다이먼 회장이 이끄는 JP모건은 한때 미국 자동차 산업의 중심지였다가 쇠락한 디트로이트가 극심한 경제난에 처했을 때 이 도시에 투자한 대표 기업 중 하나다.


CNN은 다이먼 회장의 발언을 두고 맘다니 당선인이 디트로이트를 죽음에서 되살린 더건 시장과 대화하면 많은 것을 배울 수 있을 것이라는 조언으로 해석된다고 풀이했다.


다이먼 회장은 과거 맘다니를 '마르크스주의자'라고 비판했지만, 최근에는 돕겠다는 의사를 내비치기도 했다. 다만 그는 맘다니 당선인의 성공 여부는 여전히 미지수라며 관건은 자신의 비전을 어떻게 실행하느냐에 달렸다고 했다.


다이먼 회장은 "나는 많은 시장과 주지사, 정치 지도자들을 봐왔다. 어떤 이들은 직무에 적응하며 사람들의 삶을 개선하고 범죄율을 낮추며 병원과 구급차 도착 시간을 고친다"고 했다.


그는 반면 "어떤 시장들은 자리에 압도돼 결코 일에 착수하지 못한다. 정치와 이념에 사로잡혀 있기 때문"이라며 "실행의 순간이 오면 마음이 어디에 있든 결국 목표 달성에 실패하는 이들을 많이 봤다"고 덧붙였다.


다이먼 회장은 맘다니 당선 직후 "어떤 사람들은 직책에 취해 오히려 더 나빠지기도 한다. 모든 게 자기 자신 중심이 되는 경우도 있다"며 "맘다니가 좋은 쪽으로 성장하기를 바란다. 그것이 뉴욕의 미래에 매우 중요하다"고 했다.


맘다니 당선인은 선거 직후 첫 기자회견에서 "제이미 다이먼 회장과 만나고 싶다. 우리 도시의 미래를 우려하고, 그 활력을 위해 투자하는 사람이라면 누구든 대화하길 기대한다"고 화답했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
