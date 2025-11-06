삼성E&A, 그린수소 생산 솔루션 '컴퍼스H2-P' 출시…수소 시장 본격 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 UAE '아디펙 2025'서 신기술 공개

알카라인·PEM 수전해 솔루션 갖춰

친환경 에너지전환 신사업 박차

삼성E&A는 지난 5일 아랍에미리트(UAE)에서 열린 '아디펙(ADIPEC) 2025'에서 그린수소 생산 솔루션인 '컴퍼스H2-P'를 공개하고 글로벌 수소 시장 공략을 본격화했다고 6일 밝혔다.

컴퍼스H2-P 론칭 현장에서 대화 나누는 삼성E&A 남궁 홍 사장과 넬사 호콘 볼달 사장. 삼성E&A

'컴퍼스H2-P'는 업계 최초의 100㎿ 규모 양이온 교환막 수전해(PEM) 기반 그린수소 생산 솔루션이다. 지난 5월 공개한 알카라인 수전해(AEC) 기반 '컴퍼스H2-A'의 후속이다. '컴퍼스H2-P'는 고압(30barg)·고순도(99.9995%)의 수소를 생산할 수 있고 전해조 스택과 부대 시설을 효과적으로 배치해 플랜트 부지 면적을 줄였다.

이번 출시로 삼성E&A와 넬사는 세계 최고 효율의 알카라인 수전해 솔루션과 재생전력의 부하변동 대응에 유리한 PEM 솔루션을 모두 확보하면서 고객 및 프로젝트 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있게 됐다.

'컴퍼스H2'는 플랜트 건설의 사전 타당성 조사부터 설계 조달 시공(EPC) 및 품질 보증까지 모든 단계를 제공한다. 삼성E&A는 수전해 설비, 플랜트 건설뿐만 아니라 통합 성능까지 보장하는 차별화된 경쟁력으로 그린 수소 시장을 적극으로 공략할 계획이다.

이 밖에도 이번 아디펙에서는 지다라, 존슨 매티, 하니웰 유오피와 함께 개발 중인 지속가능 항공연료(SAF) 솔루션 등 글로벌 파트너사들과의 협업 사례를 소개하고 새로운 사업기회를 모색했다.





삼성E&A는 암모니아, SAF, LNG, 탄소 포집 등 친환경 에너지 전환 신사업을 본격화하고 있으며 최근 미국 저탄소 암모니아 플랜트 수주, 말련 SAF 플랜트 수주, UAE 생분해성 플라스틱 플랜트와 인니 친환경 LNG 플랜트 기본설계 수주, 북미 LNG 개념설계 수주 등 가시적 성과를 내고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

