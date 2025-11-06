신안군, 2026년산 첫 '햇김' 위판 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갯벌 곱창김 최고가 60만 원 기록

5일 신안군 생산 햇김 첫 출하는 시작했다. 신안군 제공

전남 신안군이 자랑하는 명품 김이 본격 출하를 시작했다.

군은 지난 11월 5일 안좌면 우목항과 지도읍 점암선착장에서 2026년산 첫 '햇김' 위판이 이뤄졌다고 밝혔다. 이날 약 300망(36톤)의 곱창김(잇바디돌김)이 거래됐으며, 하의면 신도 해역에서 채취한 김은 120kg당 최고가 60만 원을 기록했다.

곱창김은 일반 돌김보다 식감이 부드럽고 풍미가 뛰어나 소비자 선호도가 높다. 최근에는 K-푸드 열풍과 함께 해외 수요도 증가해 수출 효자 품목으로 자리매김했다.

올해는 9월 말 수온이 평년보다 낮아 초기 성장률이 다소 떨어졌지만, 11월 들어 수온이 예년 수준으로 회복되며 해황이 안정화돼 생산량이 늘어날 것으로 전망되고 있다.

군은 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 청정 갯벌에서 전통 지주식 양식 방식으로 김을 생산하고 있다. 지주식 물김은 햇빛과 해수를 자연 순환시키는 친환경 양식법으로 맛과 향이 깊어, 전국 생산량의 65%가 해남·서천·부안 등지로 유통되는 프리미엄 김으로 평가받고 있다.





군 관계자는 "신안 김은 세계적으로 인정받는 K-푸드 대표 품목으로, 앞으로 김 산업이 크게 확장될 것"이라며 "양식 어가의 소득 증대를 위해 지속적으로 산업 육성 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

