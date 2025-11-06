본문 바로가기
병원 간 감독 비보에 선수들 주저앉고 오열…세르비아 축구계 애도 물결

박은서인턴기자

입력2025.11.06 13:53

경기 도중 심장마비로 병원 이송
부임 열흘 만에 비극적 별세…축구계 애도

세르비아 프로축구 수페르리가(1부리그)에서 충격적인 비보가 전해졌다. FK 라드니치 1923을 이끌던 믈라덴 지조비치 감독(44)이 경기 도중 갑작스러운 심장마비로 세상을 떠난 것이다.

병원 간 감독 비보에 선수들 주저앉고 오열…세르비아 축구계 애도 물결 믈라덴 지조비치 감독의 사망 소식을 듣고 슬퍼하는 선수와 관계자의 모습. 엑스
5일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 지조비치 감독은 4일 믈라도스트 루차니와의 원정 경기 전반 22분 벤치 근처에서 갑자기 쓰러졌다. 의료진이 곧바로 심폐소생술을 시행하고 인근 병원으로 긴급 이송했지만 끝내 숨을 거뒀다.


지조비치 감독은 지난 10월23일 FK 라드니치 1923의 사령탑으로 부임한 지 불과 열흘 만에 세상을 떠났다. 그가 병원으로 이송된 뒤 경기는 재개됐으나 경기장에는 충격과 슬픔이 가득했다. 이후 그의 사망 소식이 전해지자 경기가 즉시 중단됐고 선수들과 코치진은 눈물을 흘리며 그라운드에 주저앉았다.

병원 간 감독 비보에 선수들 주저앉고 오열…세르비아 축구계 애도 물결 세르비아 수페르리가 SNS 계정이 믈라덴 지조비치 감독을 추모하며 게재한 이미지. 모자르트 벳 세르비아 수페르리가 엑스

FK 라드니치 1923 구단은 공식 성명을 통해 "우리는 훌륭한 지도자이자 따뜻한 인간을 잃었다"며 "축구에 대한 그의 헌신, 경기에 대한 열정, 그리고 인간적인 따뜻함은 그를 아는 영광을 누린 모든 사람의 기억 속에 영원히 새겨질 것이다"라고 애도했다.


보스니아-헤르체고비나 축구협회 역시 "보스니아 축구는 또 한 명의 전문가를 잃었다"고 추모했으며 "그의 갑작스러운 죽음은 우리 축구계 큰 손실"이라고 말했다.


세르비아축구협회(FSS)도 "그의 축구에 대한 사랑과 당신이 남긴 발자취는 영원히 우리와 함께할 것"이라며 깊은 애도의 뜻을 전했다. 같은 리그 소속 다른 구단들 역시 한목소리로 애도를 표했다.


1980년생인 지조비치 감독은 선수 시절 보스니아·헤르체고비나 리그에서 활약했으며 국가대표에 발탁돼 두 차례 출전하기도 했다. 2017년부터 지도자로 전향해 세르비아 여러 구단에서 감독직을 맡아왔다. 축구계는 그를 "진심으로 축구를 사랑한 지도자"로 기억하며 비통한 심정을 전하고 있다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

