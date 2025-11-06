버려지는 '귤 부산물'의 재발견…"악취 99% 저감"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농진청, '감귤 부산물' 순환기술 개발

침출수로 '악취 저감제, 해충 유인제'

껍질·펄프는 토양 개량제로 활용

감귤즙을 짠 뒤 폐기물 등으로 버려지던 부산물을 악취 제거제·해충 유인제·토지 개량제 등 친환경 농업 자재로 활용하는 기술이 개발됐다.

농촌진흥청은 감귤 부산물을 재활용할 수 있는 감귤 부산물 자원 순환 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

김대현 농진청 국립특작과학원 원예작물부장은 "우리나라에서는 매년 전체 감귤 생산량의 10%인 4만t가량의 부산물이 발생하지만, 대부분 폐기하거나 축산 농가용 사료로 단순 활용돼 왔다"며 "이에 연구진은 산업체와 대학 등과 함께 감귤 부산물 활용 다각화를 목표로 출수(탈리액)는 악취 저감제와 해충 유인제로, 고체 상태의 껍질과 펄프(과육)는 토양 개량제로 활용할 수 있는 기술을 개발했다"고 말했다.

악취 저감 미생물제는 감귤 부산물 침출수(탈리액)를 살균해 중화한 뒤 유산균과 고초균, 효모 등 유용 미생물을 배양해 제조한다. 이렇게 개발한 악취 저감제를 양돈 분뇨 저장조 2곳에 투입한 결과 주요 악취 성분인 암모니아와 황화수소가 각각 91%, 99% 감소함을 확인했다.

김 부장은 "이는 기존 유용 미생물 처리 때와 비슷한 수준이나, 감귤 부산물을 활용하면 많은 양의 침출수(탈리액)에 미생물을 배양, 악취 저감제를 대량으로 투입할 수 있는 장점이 있고 화학 약품보다 지속적이고 친환경적"이라며 "실제로 분뇨 악취를 제거한 액비는 분뇨 처리업체에서 저렴하게 수거해 2000마리 규모 양돈 농가 기준 연 소득 3700만원의 증가 효과가 나타났다"고 설명했다.

친환경 해충 유인제는 감귤즙을 짜는 과정에서 나오는 '리모넨' 성분을 이용해 만든다. 리모넨과 페로몬을 조합해 만든 이 유인제는 고구마와 인삼, 배의 잎과 뿌리에 피해를 주는 큰검정풍뎅이 암컷 유인에 뛰어난 효과를 보였다. 기존 페로몬 한 가지만 처리할 때보다 큰검정풍뎅이 유인·포획률은 약 45%(32.5→47.2마리) 향상됐다. 농가 2곳에서 실증한 결과 고구마 피해율은 52%에서 15%로 37%포인트 감소했다. 농진청은 감귤 부산물의 리모넨을 활용하면 시중에 판매되는 리모넨을 직접 구매해 유인제를 만들 때보다 비용을 70% 절감할 수 있다고 설명했다.

토양 개량 자재는 고체 형태인 껍질과 펄프를 원료로 만들었다. 땅심을 기르는 이 자재는 질소·탄소 비율과 인·칼륨 등 영양분 함량, 배합 물질을 조절해 작물 맞춤형으로 만들 수 있다. 특히 흙에 섞어주면 기존 토양 자재(펄라이트·바크 등)보다 물을 머금는 능력(보수성)이 50% 이상 향상돼 식물의 수분 스트레스를 약 90% 줄일 수 있다.





김 부장은 "감귤 부산물을 활용한 자원순환 기술은 폐기 비용 절감뿐 아니라, 악취 저감, 해충 관리, 토양 개량 등 다각적 효과를 통해 농가소득 향상과 농업환경 개선에 기여할 것"이라며 "앞으로 우리나라 농산업 부산물 자원화의 혁신 모형(모델)으로 확산할 수 있도록 기술 보급과 함께 산업체 연계를 강화하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

