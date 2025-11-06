AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대입 수험생, 에버랜드 2만원 이용

1년 365일 정기권도 50% 우대

매일 수험생 방문객 400명에게 풍성한 선물

부모·조부모는 '가든패스' 업그레이드

케데헌 테마존·판다 세컨하우스 등 다양

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 일주일 앞으로 다가온 2026학년도 대학수학능력시험을 맞아 수험생들을 응원하는 특별 이벤트를 마련했다고 6일 밝혔다.

에버랜드 수능 수험생 응원 특별 이벤트(티익스프레스). 삼성물산

우선 올해 대입 수험생이라면 연말까지 특별한 가격 우대 혜택을 받아 에버랜드를 2만원에 이용할 수 있다. 1년 365일 언제나 에버랜드를 자유롭게 이용할 수 있는 정기권도 50% 할인된 가격에 가입할 수 있다.

또 수능 다음날인 14일부터 오는 30일까지 에버랜드 정문에서는 매일 수험생 우대를 받고 입장한 방문객 400명에게 '수능 응원 부적 카드'를 선물한다. 카드 뒷면의 QR코드를 스캔하면 에버랜드에서 현금처럼 사용 가능한 솜포인트를 최대 5만솜까지 선물하는 룰렛 이벤트와 에버랜드 정기권, 뷰티·배달 상품권 등을 받을 수 있는 경품 응모 이벤트에 참여할 수 있다.

힘든 수험 생활을 함께해 온 가족들을 위한 특별 혜택도 마련된다. 수험생의 부모나 조부모가 에버랜드 정원 멤버십인 '가든패스' 일반(레귤러)에 가입하면 멤버십 등급을 레귤러 플러스로 한단계 업그레이드해주는 이벤트가 같은 기간 진행된다.

수험생 우대를 받기 위해선 수능 수험표, 수시 합격증 등 수험생임을 증명할 수 있는 서류를 매표소에 제시하면 된다.

기존에 운영 중인 콘텐츠들도 수험생들의 피로와 긴장을 해소해줄 것으로 보인다. 먼저 더블락스핀, 썬더폴스 등 짜릿한 스릴을 선사하는 어트랙션을 타 볼 수 있다. 특히 최고 시속 104㎞, 최고높이 56ｍ, 낙하각도 77도 등 최강의 스릴을 선사하는 티익스프레스는 빼놓을 수 없는 필수 코스다.

넷플릭스 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존과 불꽃쇼도 기다리고 있다. 테마존에서는 '헌트릭스', '사자보이즈' 등 작품 속 캐릭터와 세계관을 다양한 게임과 포토존, 미션 등을 통해 몰입감 있게 체험할 수 있다. 특히 '골든', '하우 잇츠 던' 등 영화 속 히트곡들과 수천 발의 불꽃, 영상, 특수효과 등이 어우러지는 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼'가 눈길을 사로잡을 것으로 보인다.





최근 엄마로부터 떨어져 판다 세컨하우스에서 독립생활을 시작한 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오도 만나볼 수 있다. 최근 MZ세대에게 인기가 많은 탈출형 이머시브 어드벤처 게임을 테마파크에서 압도적인 스케일로 경험할 수 있는 '메모리 카니발' 등도 준비돼 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

