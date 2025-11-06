본문 바로가기
라오나크, 스웨덴 글로벌 빌딩 솔루션 기업 A2와 전략적 파트너십 구축

정진기자

입력2025.11.06 13:50

스마트 도어락 전문기업 라오나크(대표 구민기)가 스웨덴의 글로벌 빌딩 솔루션 기업 A2 Building Solutions Group(이하 A2 스웨덴)과 전략적 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다.


이번 협약에 따라 양사는 ▲A2 스웨덴 도어 하드웨어의 한국 내 독점 프로모션 및 영업권 부여 ▲한국 시장 맞춤형 디지털 도어록 공동 개발 ▲라오나크의 특허 즉시 잠금 자동 모티스(Automatic Mortise) 기술의 글로벌 시장을 위한 국제 공동 상용화 등 구체적인 협력 체계를 구축한다.


특히 양사는 액세스 컨트롤(Access Control) 시장에서도 기술 협력을 확대해, 스마트 출입통제 솔루션의 공동 개발과 세계 시장 진출을 함께 추진할 계획이다. 도어 하드웨어, 디지털 도어록, 출입통제 시스템을 하나로 통합한 글로벌 스마트 보안 플랫폼 구축이 이번 협력의 핵심 목표다.


라오나크는 이번 협약을 통해 A2 스웨덴의 한국 공식 독점 파트너로서 국내 도어 하드웨어 시장의 확장을 주도하게 된다. 또한, 양사는 한국의 주거문화와 사용자 경험에 최적화된 프리미엄 디지털 도어록 신제품 시리즈를 공동 개발해, 한국을 시작으로 글로벌 시장에 선보일 예정이다.


라오나크가 보유한 특허 자동 모티스 기술은 도어락의 개폐 정확도와 내구성을 크게 향상시키는 핵심 기술로, 국내외 시장에서 높은 경쟁력을 인정받고 있다. 이번 협약을 통해 해당 기술은 A2 스웨덴의 글로벌 제품 라인업에 적용되며, 라오나크 기술이 세계 시장에서도 표준화될 가능성을 열었다.


스웨덴에 본사를 둔 A2 스웨덴은 유럽, 호주, 중동 등에서 다양한 빌딩 솔루션과 하드웨어 제품을 공급하는 글로벌 기업이다. 이번 협약은 A2 스웨덴이 아시아 시장, 특히 기술 경쟁이 치열한 한국 스마트 도어록 및 출입통제 시장에 진출하는 전략적 교두보가 될 것으로 평가된다.


라오나크 구민기 대표는 "A2 스웨덴과의 협력은 한국의 혁신 기술과 유럽의 글로벌 브랜드가 만나 만들어낸 강력한 시너지"라며 "라오나크는 도어록을 넘어 액세스 컨트롤 분야까지 아우르는 통합 스마트 보안 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.


이어 "라오나크는 기술 중심의 제품 철학을 바탕으로 사용자의 편의성과 보안을 동시에 강화하는 미래형 도어 솔루션을 개발하고 있다"며 "이번 협력은 투자자들에게도 안정성과 성장 가능성을 입증하는 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.


한편, 라오나크는 최근 국내외 건설사 및 스마트홈 전문기업들과의 협력을 확대하며 스마트 도어 및 출입통제 솔루션 분야의 전문기업으로 입지를 강화하고 있다. 이번 협약으로 라오나크는 기술력뿐 아니라 글로벌 시장 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 확보하게 되었으며, 향후 글로벌 유통 네트워크를 활용한 수출 확대에도 박차를 가할 계획이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

