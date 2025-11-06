"행정보다 군민 중심"…해남군, 지속가능발전대상 '최우수상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'민·관 협업100인 주민 참여단' 운영

해남형 SDGs 전국 모범사례로 부각

명현관 군수 "군민과 함께 만든 성과"

전남 해남군이 전국지속가능발전협의회가 주최한 제27회 지속가능발전대상 공모전에서 최우수상을 받았다고 6일 밝혔다.

지속가능발전대상은 각 지역의 지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위한 우수 정책과 사례를 발굴·확산하기 위해 매년 열리는 전국 단위 공모전으로, 올해는 전국에서 총 44건이 접수됐다.

해남군은 서면심사와 본선 발표, 온라인 투표를 거쳐 최종 우수 지자체로 선정됐다. 군은 '해남형 지속가능발전목표(SDGs)의 정책 실행화와 군민 생활화'를 주제로, 유엔의 SDGs를 지역 여건에 맞게 구현하고 행정과 군민이 함께 생활 속 실천으로 확산시킨 점에서 높은 평가를 받았다.

해남군이 '제27회 지속가능발전대상 공모전'에서 최우수상을 받았다. 이준경 기자

군은 지난 2022년 '해남군 지속가능발전 기본조례' 제정을 시작으로 민·관이 함께하는 지속가능발전위원회를 출범시키고, '지속가능발전 기본전략 2045'와 '추진계획 2025~2029'를 수립해 제도적 기반을 탄탄히 다졌다. 외부 용역에 의존하지 않고 공무원과 전문가가 함께 전략을 직접 수립한 점도 주목받았다.

특히 100인의 주민참여단 운영, 지속가능발전대학, 숙의공론화장 개최 등을 통해 군민의 의견을 폭넓게 반영했다. 군민이 직접 기획·실행하는 주민주도형 실천 공모사업, SDGs 액션데이 릴레이, 생활실천 빙고 캠페인 등을 추진하며 '군민이 주인공이 되는 지속가능발전' 모델을 완성했다.

'지속가능발전대학'은 교육·토론·현장학습을 결합한 프로그램으로, 참가자들의 인식 변화를 끌어내며 다른 지자체에서도 주목하는 사례로 자리를 잡았다.

해남군은 정책 수립→실행→평가→생활실천 확산으로 이어지는 선순환 구조를 정착시켰고, 군 단위 지자체로서는 드물게 20년 장기 전략과 5년 단위 실행계획을 동시에 마련해 정책의 연속성과 지속가능성을 확보했다는 평가를 받았다.





명현관 군수는 "이번 수상은 행정과 군민이 함께 만들어낸 결실"이라며 "해남형 SDGs가 대한민국 지속가능발전의 기준이 될 수 있도록 앞으로도 군민과 함께 실질적인 변화를 이어가겠다"고 말했다.





