bar_progress

BNK경남은행, 한국남동발전과 상생·협력 '맞손'

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.06 13:22

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역발전을 위한 동반성장 협력

BNK경남은행과 한국남동발전이 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고 지역과 상생하기 위해 발걸음을 함께 한다.

BNK경남은행은 6일 한국남동발전과 '상생·협력 및 지역발전을 위한 동반성장 협력 대출 협약'을 체결했다.


김태한 은행장은 BNK경남은행 본점을 방문한 한국남동발전강기윤 대표와 '상생·협력 및 지역발전을 위한 동반성장 협력 대출 협약식'을 갖고 서명했다.


동반성장 협력 대출 협약은 「BNK 부울경 지역형 생산적 금융 사업」의 일환으로 한국남동발전 협력사 및 지역 중소기업에 안정적인 금융지원을 제공해 성장의 기반을 다지고 더 나아가 지역산업 전반에 활력을 더하고자 마련됐다.


업무 협약에 따라 두 기관은 총 200억원 규모의 협력자금을 조성하고 한국남동발전에서 추천한 협력기업 및 ESG·일자리 창출 우수 기업 등에 자금을 지원한다.


특히 자금 지원 시 예탁금 감면과 추가 감면을 통해 최대 연 2.93%의 감면 이율을 적용한다.


이번 협약은 경남(진주)혁신도시로 이전한 공공기관과 지역 대표 금융기관이 손잡고 지역 자금의 선순환 구조를 만든 첫 사례로 최근 금융위원회가 발표한 '지방우대 금융 활성화 방안'의 취지와도 맞닿아 있다.


상생·협력 및 지역발전을 위한 동반성장 협력 대출 협약은 세계 최고 수준의 최첨단 친환경 발전 및 대한민국 전력 생산을 책임지는 지역 대표 에너지 공기업과 지역 대표 금융기관이 함께 지역의 성장 동력을 만들 수 있다는 점에서 의미가 크다.


BNK경남은행 김태한 은행장은 "한국남동발전이 진주 혁신도시로 이전한 후 지역과 상생하기 위해 다양한 노력하고 있어 지역민의 한사람으로 감사하다. BNK경남은행과 한국남동발전이 맺은 동반성장 협력 대출 협약 또한 지역 중소기업을 실질적으로 지원하는 만큼 지역발전을 위한 상생 방안이 되길 바란다. 아울러 이번 협약이 지방으로 이전한 공기업과 지역 금융기관이 협력하는 모범 사례로 발전하기를 기원한다"고 말했다.


이어 "협약에 따른 성과가 지역경제 활성화와 지역민의 행복으로 이어질 수 있도록 노력하며 한국남동발전과 지속해서 동반성장할 수 있게 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.


한편 BNK경남은행은 금융회사 지역 재투자 평가에서 경남과 울산지역 6년 연속 최우수 등급을 획득하며 지역경제의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.


한국남동발전은 지방 이전 후 지역대표 공기업으로서 공공기관 동반성장 실적평가에서 4년 연속 최우수 등급을 받으며 지역 사회와의 상생을 위해 끊임없이 노력하고 있다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
