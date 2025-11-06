아크메드라비, 호주 시드니 ‘2025 K-콘텐츠 플래닛’ 패션관 대표 브랜드로 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 K-콘텐츠 확산의 장, K-패션 대표로 한국 감성 전파

한국 스트리트 패션 브랜드 아크메드라비(ACME DE LA VIE)가 호주 시드니에서 열리고 있는 글로벌 K-콘텐츠 행사 '2025 K-콘텐츠 플래닛(2025 K-Content Planet in AU)'에 패션관 대표 브랜드로 공식 선정되어 참여했다.

'K-콘텐츠 플래닛'은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 공동 주최·주관하는 글로벌 K-콘텐츠 확산 프로젝트로, 한국 콘텐츠 산업의 해외 진출과 K-라이프스타일의 글로벌 확산을 목표로 하고 있다.

행사는 11월 2일부터 8일까지 시드니 복합문화공간 캐리지웍스(Carriageworks)에서 진행 중이며, K-POP, K-드라마, K-푸드, K-패션 등 다양한 분야의 대표 브랜드와 기업이 참여하고 있다.

패션관에는 아크메드라비와 페노메논시퍼(PHENOMENON SEEPER) 두 브랜드가 선정되어 참가했다.

아크메드라비는 브랜드 특유의 그래픽 감성과 스트리트 무드를 담은 반팔, 후드, 팬츠, 스커트, 볼캡, 가방 등 주요 컬렉션을 전시하고 있으며, 아크베어 스티커 패키지와 아크베어 종이 방향제를 GWP(사은품)으로 함께 선보였다.

전시 부스는 시즌별 대표 제품군을 중심으로 구성돼 브랜드의 시그니처 그래픽 아이덴티티와 실용적 디자인을 동시에 보여주고 있다. 의류뿐 아니라 리빙·액세서리 카테고리까지 확장된 형태로 전개돼 K-패션의 라이프스타일적 확장 가능성을 제시했다.

현지 관람객들은 부스 내에서 제품을 직접 체험하며 한국 스트리트 패션이 가진 독창적인 스타일과 완성도를 체감하고 있다. 패션관은 행사 기간 동안 꾸준한 방문객이 이어지며, 한국 패션이 K-콘텐츠 산업의 중요한 축으로 자리 잡고 있음을 보여주고 있다.

아크메드라비 관계자는 "문화콘텐츠 중심의 글로벌 행사에서 K-패션을 대표해 참여하게 되어 뜻깊다"며 "아크메드라비만의 디자인 아이덴티티와 브랜드 철학을 통해 한국 패션이 가진 다양성과 경쟁력을 현지 시장에 보여줄 수 있었다"고 밝혔다.





이번 '2025 K-콘텐츠 플래닛'은 패션·뷰티·푸드 등 라이프스타일 전반이 하나의 문화로 연결되는 'K-라이프스타일' 확산의 가능성을 보여준 행사로 평가받고 있다. 아크메드라비는 이번 참여를 계기로 글로벌 인지도 강화와 해외 시장 확장에 박차를 가할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

