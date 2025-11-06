하남시의회 "이현재 시장 면담…예산 심의 존중·협치로 시민 이익 우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시의회-시장, 예산 삭감 갈등 '봉합'

행감·내년 예산 심의 앞두고 상생·협치 재확인

경기 하남시의회 의장단과 상임위원장단이 이현재 하남시장을 방문해 최근 불거진 예산 삭감 관련 발언에 대해 유감의 뜻을 표하고, 시의회와 집행부 간 상생과 협치의 필요성을 강조하며 갈등을 봉합했다.

하남시의회 의장단과 상임위원장단은 지난 5일 이현재 하남시장실을 방문해 문화 예산 삭감 발언에 대한 유감의 뜻을 표명하고 있다. 하남시의회 제공

6일 하남시의회에 따르면 금광연 의장, 정병용 부의장, 정혜영 의회운영원장, 임희도 자치행정위원장, 최훈종 도시건설위원장은 지난 5일 오후 4시 이현재 하남시장을 만나 '뮤직 人 The 하남'과 버스킹 공연 'Stage 하남' 예산 삭감 과정과 관련해 이 시장의 발언에 대한 내용을 확인하고 의견을 나눴다.

금광연 의장은 이 자리에서 "예산 심의는 의회의 고유권한인데, 항간에 '하남시의회가 예산을 다 삭감했다'는 취지로 비춰지는 발언은 의회에 부담을 준다"며 "상호존중의 차원에서 표현을 절제해주시길 바란다"고 말문을 열었다.

이어 "오는 20일 개회하는 제344회 제2차 정례회에서 행정사무감사와 2026년도 본예산 심사가 예정돼 있다"며 "시의회와 집행부가 하남시민을 위해 협력적으로 좋은 결과를 만들어가자"고 강조했다.

앞서 시의회는 지난달 20일 주례회의에서 이현재 하남시장의 예산 삭감 관련 발언이 "의회를 무시하는 행위"라며 강경 대응을 논의한 바 있다.

이에 대해 이현재 하남시장은 "문화예술 활성화와 지역 상권을 살리기 위해 추진한 하남뮤직페스티벌 '뮤직 人 The 하남'과 버스킹 공연 'Stage 하남' 예산 삭감 과정에서 개인적으로 많은 상처를 받았다"며 "다만, 일부 시민들의 문의와 항의가 있어 사실에 근거해 정확하게 예산 삭감 과정을 설명한 것이지, 의회 예산 심의·의결 권한을 무시하려는 의도는 전혀 없었다"라는 입장을 밝혔다.

또한 정병용 부의장은 "하남시청 주변 등 도심 곳곳에 눈살을 찌푸리게 하는 불법 현수막이 난무해 도시미관과 생활환경을 해치고 있다"며 신속한 정비·단속과 형평성 있는 행정을 주문했다. 이에 대해 이현재 하남시장은 "현수막 관련 지적에 공감한다"라며 "관련 대책을 좀 더 마련해 보완하겠다"고 답했다.





한편, 이날 하남시의회 의장단·상임위원장단과 이현재 하남시장은 지역 주요 현안을 함께 논의하며 여야를 떠나 하남발전을 위한 협치 의지를 재확인했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

