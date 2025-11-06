본문 바로가기
케데헌 공식 팝업 열린다…첫 장소는 성수동, 아시아 도시 순회

김보경기자

입력2025.11.06 13:18

서울→싱가포르→방콕→도쿄 등 주요 도시
비스테이지 공식 팬 페이지에서 예약 가능

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)'가 다음 달 서울 성수동을 시작으로 싱가포르, 방콕, 도쿄, 타이베이 등 아시아 주요 도시를 순회하는 팝업 스토어를 연다.

이번 팝업은 넷플릭스가 주최하는 공식 팝업으로, 서울에서는 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대하는 '멤버십 데이'가 운영된다. 멤버십 데이는 팝업 개최 첫날인 다음 달 4일부터 7일까지 4일간 운영되며 일반 관람객보다 먼저 팝업을 방문할 수 있다.


멤버십 데이 사전 예약은 오는 18일 한국시간 오전 11시부터 비스테이지에 구축된 케데헌 공식 팬 커뮤니티를 통해 진행된다. 일반 예약은 오는 20일 오전 11시부터 시작되며, 예약 1건당 본인 외 1인까지 동반 입장할 수 있다. 서울 팝업은 다음 달 28일까지 진행되며, 아시아 주요 도시 팝업은 내년 1월까지 순차적으로 운영된다.


팝업에서는 작품의 글로벌 팬을 위해 준비한 특별한 상품도 만나볼 수 있다. 또한 공식 팬 커뮤니티를 통해 사전 구매하고 팝업 현장에서 수령할 수 있는 현장 수령 시스템도 병행해 쾌적한 팝업 관람을 지원할 예정이다. 자세한 공식 상품 관련 정보는 오는 13일 공개된다.


자세한 정보는 케데헌 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다. 비스테이지는 이번 팝업의 전반적인 운영과 공식 상품 개발을 총괄하며, 글로벌 팬들이 K팝 팬덤 문화를 경험할 수 있도록 적극 지원한다.

지난 6월 공개된 케데헌은 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극하며 시청 수 3억 회를 넷플릭스 콘텐츠 최초로 돌파했다. 작품 속 OST '골든(Golden)'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트에서 동시에 1위를 기록하는 등 세계적 신드롬을 이어가고 있다.


넷플릭스 관계자는 "케데헌에 대한 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑에 보답하고자 아시아 주요 도시를 순회하는 공식 팝업을 준비했다"며 "특히 글로벌 멤버십 팬들을 가장 먼저 초대해 작품과 더욱 가까워지고 다양한 공식 굿즈를 만나볼 수 있는 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.


비스테이지 관계자는 "이번 팝업을 통해 글로벌 팬들에게 K팝 팬덤 문화의 진수를 보여줄 수 있게 돼 기쁘다"며 "공식 팬 커뮤니티를 중심으로 팬들이 작품과 더욱 깊이 연결될 수 있도록 다양한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
