이재용, 벤츠 회장 만난다…반도체·배터리 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존의 車 인포테인먼트·디지털 키 협력

반도체·배터리·디스플레이 등 확대 기대

이재용 삼성전자 회장이 다음주 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만난다. 이번 회동에선 전장(차량용 전자·전기장비) 사업을 집중 논의할 것으로 관측된다.

6일 재계에 따르면 이재용 회장은 오는 14일 열리는 메르세데스-벤츠 컨퍼런스에 참석하기 위해 방한하는 칼레니우스 회장과 회동 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다. 이번 회동에는 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장도 동석할 가능성이 점쳐진다.

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

AD

업계에선 이재용 회장과 칼레니우스 회장의 만남을 통해 삼성전자와 벤츠 간 협력 범위가 반도체·배터리·디스플레이 등으로 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

삼성전자는 차량용 인포테인먼트 시스템, 디지털 키 등 분야에서 벤츠와 협력 중이다. 하만을 통해 메르세데스-벤츠의 럭셔리 전기차 EQS에 적용된 차세대 인포테인먼트 시스템인 MBUX 플랫폼을 공급하고 있으며 카 오디오에서도 협업하고 있다. 또 삼성전자는 벤츠 주요 모델에 실물 키 없이 차량 잠금을 해제하거나 시동을 걸 수 있는 삼성월렛 디지털 키를 적용하기도 했다.

특히 이번 회동에선 아직 구체화하지 않은 반도체·배터리·디스플레이 분야에서의 협업이 주요 의제가 될 것으로 보인다. 삼성전자 DS부문과 삼성SDI는 각각 BMW·아우디 등에 차량용 반도체 및 전기차용 배터리를 공급하고 있으며, 아직 벤츠와의 협업은 없는 것으로 알려졌다.

삼성디스플레이는 이미 차량용 유기발광다이오드(OLED) 공급을 위한 협의 단계에 접어든 것으로 전해졌는데, 양사 수장 간 만남으로 해당 논의가 탄력을 받을 수 있다는 전망이다.





AD

한편 칼레니우스 회장은 LG에너지솔루션 등 국내 배터리 업체들과 잇따라 만남을 가질 것으로 예상된다. 칼레니우스 회장은 지난해 3월에도 비공개 '테크데이'를 통해 LG전자·LG에너지솔루션·LG디스플레이 등 LG 주요 계열사를 만나는 등 국내 업체들과 협력을 강화하고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>