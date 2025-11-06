최상기 인제군수, '제3회 강원도 산림환경대상' 자치부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예산 1531억원 확보 성과

예산 확보로 산림휴양·정원·환경 인프라 확충 이끌어

최상기 인제군수가 산림·환경 분야의 활발한 사업 추진을 위해 예산 확보에 적극 나서며 총 1531억원의 관련 예산을 확보한 공로를 인정받아 '제3회 강원특별자치도 산림환경대상'에서 자치부문을 수상했다.

최상기 인제군수가 '제3회 강원특별자치도 산림환경대상'에서 자치부문을 수상하고 있다. 인제군 제공

인제군은 풍부한 산림자원을 지역 발전의 핵심 동력으로 삼고, 다양한 분야의 사업을 챙기며 추진력을 발휘해 왔다.

대표적으로 인제군은 국민의 산림휴양 수요에 부응하기 위해 사업비 50억원을 확보하여 '치유의 숲 조성사업'을 추진 중이다. 인제읍 남북리 일원 62.4㏊ 부지에 힐링치유센터, 치유정원, 숲 체험시설 등을 조성하며, 2026년 3월 착공을 목표로 행정 절차를 진행하고 있다. 갯골 자연휴양림과 연계해 산림관광 벨트를 구축, 장기체류형 산림복지 거점으로 발전시킬 계획이다.

또한 북면 용대리 일원에는 195억원 규모의 지방정원 조성사업을 추진 중이다. 올해는 1차로 20억원을 들여 수변 정비와 관로 설치를 마무리했으며, 2027년 춘천-속초 동서고속화철도 개통에 맞춰 사계절 정원도시로 완성될 예정이다.

이와 함께 연간 40만명 이상이 찾는 원대리 자작나무숲 일원에 52억원을 들여 목재문화체험장을 조성하고 있다. 목재이용체험관, 상상놀이터, 자작나무정원 등을 구축해 산림복지 서비스와 체험프로그램을 확대할 계획이며, 국유림과 공유지 200㏊를 포함한 '산림이용진흥지구' 지정을 추진 중이다.

이 밖에도 인제군은 생태자원 보전과 친환경 인프라 확충을 위해 습지센터 건립(55억원), 가축분뇨 공공처리시설(296억 원), 유기성폐자원 바이오가스화시설(391억원) 등 환경 관련 사업을 적극 추진하고 있다.





최상기 인제군수는 "산림과 환경은 인제의 가장 큰 경쟁력이자 미래 성장의 토대"라며 "앞으로도 중앙부처와의 긴밀한 협력으로 예산 확보에 최선을 다하고 군민이 체감할 수 있는 산림복지와 환경정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

