연천군, 공공비축미곡 매입 시작…연진·참드림 첫 수매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연천군, 2025년산 공공비축미 매입 돌입



경기 연천군(군수 김덕현)은 지난 5일부터 2025년산 공공비축미곡 건조벼 매입을 본격적으로 시작했다고 6일 밝혔다.

연천군이 지난 5일부터 2025년산 공공비축미곡 건조벼 매입을 본격적으로 시작했다. 연천군 제공

올해 연천군 매입계획량은 총 2982t으로, 이 중 포대(건조)벼는 2682t, 산물벼는 300t이다. 이는 지난해 배정량(3785t) 대비 약 21% 감소한 수치이다.

특히, 올해부터 연천군 정부양곡 매입품종이 '대안'과 '참드림'에서 '연진'과 '참드림'으로 변경됐다. '대안' 품종은 수발아 문제로 보급이 중단됐으며, '연진'은 '대안'을 완전 대체하고 연천군 주 재배품종으로 자리 잡았다.

산물벼는 지난 10월 31일까지 연천농협 RPC와 유창농산 RPC 두 곳에서 매입을 마쳤다. 포대(건조)벼 매입은 5일부터 이달 말까지 읍·면별로 지정된 장소에서 진행될 예정이다.

공공비축미 매입대금은 농가로부터 수매한 직후 중간정산금 4만원을 지급하며, 최종정산금은 수확기(2025년 10월~12월) 동안의 전국 평균 산지 쌀값을 조곡(40kg) 기준으로 환산해 결정된 후 12월 말에 지급된다.

김관종 농업정책과장은 "2025년 매입품종이 '연진'과 '참드림'으로 변경됨에 따라 농업인들은 품종 혼합에 유의해야 한다"며 "품종검정제를 위반할 경우 매입 참여가 5년간 제한되는 불이익이 발생할 수 있으므로 각별히 주의해야 한다"고 강조했다.

김덕현 군수는 "올해는 유례없는 가을장마로 벼 수확시기가 늦어지면서 도열병과 도복 등 피해를 입은 농가가 많았다"며 "기상 이상으로 인한 농가의 어려움을 군에서도 깊이 인식하고 있다"고 말했다.





이어 "내년에는 이러한 피해가 반복되지 않도록 병해충 방제와 품종별 재배기술 교육을 강화하고, 안정적인 벼 생산을 위한 지원도 적극 추진하겠다"며 "농업인들이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 행정적·기술적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

