육군 제7기동군단, 대규모 기계화부대 실기동훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

육군, 경기·강원·충북지역 13개 시군서

19~26일…대규모 궤도장비와 군차량 이동

8일부터 궤도장비·장병 훈련지역으로 사전전개

주요도로 교통통제소 운영 등 주민협조 당부

육군 제7기동군단은 지난달 연기되었던 대규모 기계화부대 실기동훈련을 오는 19일부터 26일까지 경기·강원·충북지역 내 13개 시ㆍ군 일대에서 실시한다고 6일 밝혔다.

육군 제7기동군단이 지난해 대규모 기계화부대 실기동훈련 간 실시한 한미연합 도하훈련에서 K1전차가 한미공병부대가 구축한 연합부교를 이용해 남한강을 도하하고 있다. 육군 제7기동군단 제공

AD

이번 대규모 기계화부대 실기동훈련에는 전차 및 장갑차 등 궤도장비와 군 차량 및 장비, 장병 등 대규모 인원 및 장비가 참가하고, 경기도(양주, 포천, 동두천, 남양주, 양평, 가평, 여주, 이천), 강원도(홍천, 횡성, 원주), 충청북도(충주, 음성) 지역 13개 시ㆍ군 주요 국도와 지방도에서 진행된다.

부대는 이번 훈련에 앞선 11월 8일부터 일부 전차 및 장갑차 등 궤도장비와 군 차량 및 장비 등이 경기~강원~충북도의 훈련지역으로 사전전개가 된다고 전했다.

7기동군단은 "이번 대규모 기계화부대 실시동훈련 간 훈련지역 일대에서 다수의 군 병력과 차량, 전차 및 장갑차 등 궤도장비가 이동함에 따라 교통체증, 소음, 먼지 등이 발생할 수 있다"며 "안전을 위해 군 장비 주변에 무리한 접근과 추월 금지, 우회도로 활용 등 훈련에 대한 주민들의 이해와 적극적인 협조를 바란다"고 당부했다.





AD

또한, 훈련기간 동안 주민불편을 최소화하기 위해 안전통제반과 대민피해통제반 등으로 구성된 현장통제본부와 주민불편 민원신고 센터를 운용하고, 주요 도로에서는 군ㆍ경 합동 교통통제소도 운영할 예정이라고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>