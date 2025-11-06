와디즈, '2025 블랙버드' 개최…최대 70% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와디즈는 오는 30일까지 연말 최대 혜택 기획전 '2025 와디즈 블랙버드'를 진행한다고 6일 밝혔다.

와디즈 블랙버드는 와디즈만의 '블랙 프라이데이' 행사다. '얼리버드' 가격 혜택을 제공하는 와디즈 서비스의 특성을 담아 연중 최대 할인 혜택을 제공한다.

지난해 블랙버드는 2주 연속 주간 거래액 최고치(100억원)를 경신했으며, 올해는 25일간 진행되는 역대 최대 규모의 연말 기획전으로 확대됐다.

이번 행사는 최대 70% 할인 혜택을 비롯해 ▲타임어택 2만원 쿠폰(오전 11시·오후 4시) ▲최대 1만원 랜덤 쿠폰 ▲서포터클럽 전용 1만 5000원 쿠폰 등 메이커와 서포터 모두를 위한 다양한 혜택을 마련했다.

행사 첫 주에는 와디즈 단독 프로젝트들이 순차적으로 공개된다. 세계적인 건축가 이타미 준이 설계한 '제주 포도호텔' 객실 예약 패키지를 특별가로 선보이는 등 다양한 프로젝트를 선보인다.





와디즈 관계자는 "올해는 역대 최장기간 동안 와디즈만의 새로운 협업 프로젝트와 단독 상품을 다수 선보이는 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

