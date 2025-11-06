본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

투썸플레이스, 美 진출로 글로벌 재도전한다

한예주기자

입력2025.11.06 13:12

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

6일 2025 홀리데이 시즌 기자간담회
푸드빌 시절 中 철수 이후 재도전
'스초생' 인기 힘입어 K-디저트 수출 본격화

투썸플레이스가 내년 미국에 첫 매장을 열며 해외 시장 재도전에 나선다. 과거 중국을 중심으로 해외 사업을 전개했지만, 부진한 실적으로 철수한 이후 4년 만에 다시 글로벌 무대에 도전하는 셈이다.


임혜순 투썸플레이스 마케팅 총괄 전무는 6일 '투썸 2.0 안국'에서 열린 2025 홀리데이 시즌 기자간담회에서 "내년 중 미국을 중심으로 글로벌 진출을 계획하고 있다"며 "구체적인 일정이나 지역은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔다.


투썸플레이스, 美 진출로 글로벌 재도전한다 임혜순 투썸플레이스 마케팅 총괄 전무는 6일 '투썸 2.0 안국'에서 열린 2025 홀리데이 시즌 기자간담회에서 발언하고 있다. 한예주 기자
AD

내년 중 미국에 매장 오픈…4년 만에 재진출

투썸플레이스는 2011년 중국 1호점을 열며 해외 진출에 나선 바 있다. 이후 2018년 CJ푸드빌에서 투썸플레이스 분사 후 상해법인을 설립하기도 했지만, 사업 실적이 기대에 미치지 못하면서 40여개가 넘었던 매장을 전부 정리하고 2022년 중국 법인을 완전히 철수했다.


투썸플레이스의 이번 재도전은 최근 전 세계적으로 확산된 K-푸드 인기에 힘입어 글로벌 시장 환경이 우호적으로 바뀌었다는 판단에 따른 것이다. 최근 커피 업계 전반적으로 한국식 디저트로 해외에 진출해 매출과 모객 효과를 동시에 꾀하는 움직임이 활발하다. 일본에 진출했던 할리스 역시 한국식 빙수와 마카롱 등 디저트 메뉴로 현지 소비자 공략에 나선 바 있다.


임 전무는 "푸드빌 시절 중국에 진출한 적은 있지만, 독립 브랜드로서 해외 시장에 나서는 것은 이번이 처음"이라며 "시그니처 제품인 '스초생'이 K-딸기 등과 함께 주목받고 있어, K-디저트의 가능성을 확인하고 진출을 결정하게 됐다"고 설명했다.


투썸플레이스, 美 진출로 글로벌 재도전한다 '투썸 2.0 안국' 매장 외관 전경. 한예주 기자

프리미엄 매장 '투썸 2.0 안국' 공개…브랜드 아이덴티티 강화

이날 간담회에서 투썸플레이스는 차세대 프리미엄 매장인 '투썸 2.0 안국'도 공개했다. 투썸 2.0 안국은 지난 9월 문을 연 '투썸 2.0 강남'에 이어 두 번째로 선보이는 차세대 프리미엄 매장으로 오는 8일 정식 오픈 예정이다.


임 전무는 "투썸은 23년 된 브랜드지만 새로워질 수 있다는 점을 보여주고 싶었다"면서 '"새롭게 해석한 브랜드 아이덴티티를 '투썸 2.0'의 공간, 제품, 서비스 전반에 반영했다"고 설명했다.


2.0 매장 성과는 빠르게 나타나고 있다. '투썸 2.0 강남'은 전국 1750개 매장 중 매출 톱5 안에 들었으며, 일반 직영 매장 평균 대비 일평균 매출이 2.3배 높은 수준이다. 임 전무는 "내년 중 안국을 시작으로 2.0 매장을 전국 주요 상권에 선택적 출점할 계획"이라며 "기존 매장에도 새로운 요소들을 적용할 예정"이라고 강조했다.


투썸플레이스, 美 진출로 글로벌 재도전한다 투썸플레이스 2025년 홀리데이 라인업. 한예주 기자

오는 15일 홀리데이 캠페인 시작…헤네시와 협업도

투썸플레이스는 이번 홀리데이 캠페인의 새로운 얼굴인 배우 박규영과 함께 오는 15일 '겨울은 스초생, 스초생은 지금' 캠페인을 시작한다. 캠페인에 맞춰 '스초생 라인업', '말차 아박' 등 시그니처 케이크를 비롯 '스트로베리 산타', '부쉬 드 노엘', '멜팅 스노우맨', '브라우니 루돌프', '윈터 베어', '윈터 스노우맨' 등 1차 시즌 케이크 6종을 공개하고, 12월엔 2차 라인업 2종 '샤이닝 산타', '화이트 체리 샤를로뜨'를 공개할 예정이다.


프랑스 대표 코냑 브랜드 '헤네시'와 협업한 케이크도 선보인다. '헤네시 VSOP 케이크'는 헤네시 VSOP 초코 크림을 샌드하고 흑설탕 초코 무스를 곁들인 프리미엄 케이크다. 임 전무는 "가을, 겨울 시즌에 매번 대형 콜라보를 하다 보니 소비자들의 기대가 굉장히 높아져 부담"이라면서도 "지금도 내년 가을 협업 제품 준비를 하는 등 1년 동안 제품 개발을 많이 준비하고 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 올해 스초생은 300만개 판매를 무난하게 돌파할 것으로 전망했다. 박경민 브랜드 담당 이사는 "시즌 아이콘 '스초생'을 비롯해 '말차 아박 홀케이크' 등 다양한 제품을 통해 프리미엄 경험의 즐거움을 한층 확장해 나가겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기