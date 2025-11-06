'1조 매출 청신호'…에이피알, 3분기 매출·영업이익 '쌍끌이' 호조

3분기 매출 122%, 영업이익 253% 신장

뷰티 디바이스 매출 1000억 원 달성

에이피알이 2025년 3분기 역대 최대 분기 매출과 영업이익을 달성하며 연간 매출 1조원 달성에 파란불이 켜졌다.

6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이피알은 3분기 매출액으로 3859억원, 영업이익 961억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출 122%, 영업이익 253%가 증가한 수치로 분기 기준 역대 최고 실적이다. 영업이익률은 24.9%로 미국발 관세 영향에도 견조한 수익성을 보였다.

AD

이번 분기 실적에 힘입어 에이피알은 연초 제시했던 목표인 매출 1조 원 달성을 사실상 확정 지었다. 연결 기준 2025년 3분기 누적 매출은 9797억 원으로, 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 2352억 원으로, 창사 이래 최초로 영업이익 2000억 원 고지를 돌파했다.

사업 부문별로는 화장품, 뷰티 부문의 고성장세가 분기 전체 실적을 견인했다. 해당 부문의 3분기 매출은 2723억원으로 2개 분기 연속 전년 동기 대비 3배 성장했다. 브랜드 '메디큐브'의 '제로모공패드'를 비롯해 다른 제품들이 글로벌 시장에서 인기를 끈 덕분이다. 특히 글로벌 누적 판매량 1500만개를 넘어선 PDRN 라인의 다양한 제품은 미국은 물론, 국내와 세계 각지에서 탄탄한 매출을 올렸다.

뷰티 디바이스 부문 역시 3분기 동안 매출액 1031억원을 기록하며 전년 대비 39%가 성장했다. 2025년 9월을 기준으로 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 글로벌 누적 판매 대수는 500만대다. 글로벌 판매량이 증가하며 판매 비중 절반 이상이 해외에서 발생했다. 뷰티디바이스부문은 미국의 울타(ULTA) 뷰티 등 해외 판매처도 지속 확대되고 있고, '부스터 진동 클렌저'와 '하이 포커스 샷 플러스' 등 신제품 출시도 이어지고 있어 향후에도 성장세를 유지할 것으로 기대된다.

지역별로 보면 해외 시장 내 매출 상승이 두드러졌다. 해외 매출은 전년 동기 대비 210% 성장하며 분기 최초로 해외 매출 3000억 원을 돌파했으며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 80%로 확대됐다. 특히 전체 매출의 39%를 차지한 미국은 아마존 '프라임 데이'의 흥행과 판매처 확장 등이 이어지며 단일 국가 최초로 분기 매출 1500억 원을 돌파했다. 유럽을 비롯한 신흥 지역에서도 수요가 꾸준히 증가하며 기타 지역 매출도 전년 대비 약 4배 성장하는 성과를 냈다.





AD

에이피알은 이번 3분기에 이어 4분기에도 호실적을 기록할 수 있도록 실적 극대화에 최선을 다할 방침이다. 미국 등 서구권 소비자들 사이에서 K-뷰티의 영향력이 크게 확대된 만큼, 해외 매출 증진에도 더더욱 박차를 가할 방침이다. 에이피알 관계자는 "글로벌 소비자들의 뜨거운 지지와 함께 화장품 매출이 대폭 상승하며 2025년 3분기 호실적을 기록할 수 있었다"며 "앞으로 올해 남은 4분기 매출 극대화를 위해 국내외 모두에서 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>