본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]오사카 명물 주유소 부지에 들어선 韓 전기차 거점

최대열기자

입력2025.11.06 12:00

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

현대차 日 두번째 고객경험센터 가보니
"인스터, 현지업체 전기차와 비교 우위"

오사카를 대표하는 도톤보리에서 걸어서 10분가량 가면 현대자동차 일본법인에서 운영하는 고객경험센터(CXC)가 있다. 현지에서 두 번째로 큰 정유회사 이데미츠코산이 몇 년 전까지 과거 주유소로 운영하던 부지에 둥지를 틀었다. 다른 자동차 선진국에 비해 더딘 편이긴 하나 일본에서도 서서히 일고 있는 전동화 전환을 상징하는 한 단면이다.


현대차 오사카 CXC는 이 회사가 일본에서 파는 전기차 모델을 전시하고 고객이 간단한 정비도 받을 수 있는 간사이 지방 거점이다. 대로변 목이 좋은 곳에 있어 오가는 행인이 많아 일본 진출 초창기부터 점찍어둔 장소라고 한다. 고객이 주문한 아이오닉5가 출고장에 있었는데, 납차장소인 출고장을 밝게 꾸며 그 자체가 쇼룸 역할을 한다.


[르포]오사카 명물 주유소 부지에 들어선 韓 전기차 거점 현대차 일본법인이 운영중인 오사카 고객경험센터 실내. 전기차 인스터와 아이오닉5가 전시돼 있다. 한국자동차기자협회 제공
AD

현대차는 과거 일본에서 철수했다 2022년 전기차를 앞세워 재진출했다. 도쿄 인근 요코하마에 마련한 현지 첫 번째 CXC가 도심에서 다소 떨어진 반면 오사카 CXC는 현지 젊은 세대는 물론 관광객이 몰리는 도심 한복판에 자리 잡았다.


코테카와 쥰이치 현대차 오사카CXC 시니어매니저는 "과거부터 오사카 일대가 상거래가 많은 지역이다 보니 간사이 일대 고객층은 가격이나 프로모션에 민감한 편"이라며 "다른 지역과 달리 오사카는 전기차 보조금이 없어 판매 여건이 녹록지 않지만 올해 5월 문을 연 이후 지금껏 100대가량 판매했다"고 말했다.


[르포]오사카 명물 주유소 부지에 들어선 韓 전기차 거점 현대모빌리티재팬 오사카 CXC 전경. 한국자동차기자협회 제공

일본수입차협회에 따르면 현대차는 현지에서 올해 1~9월 759대를 팔았다. 지난해 연간 판매량(618대)을 넘어섰으나 주요 시장에 비해 적은 편이다. 비슷한 시기 현지 영업을 시작한 중국 BYD는 같은 기간 2977대 판매고를 올렸다. BYD는 현지 업체와 제휴한 판매망을 활용해 적극적인 확장전략을 펼친다.


일본은 자국 완성차 브랜드가 발달해 외산 자동차의 시장 확대가 어려운 곳으로 꼽힌다. 내연기관 기반의 하이브리드 선호도가 여전히 높은 점도 현대차에겐 걸림돌이다. 현대차는 일본에 전기차만 들여와 온라인 중심의 영업전략을 고수하고 있다.


[르포]오사카 명물 주유소 부지에 들어선 韓 전기차 거점 현대모빌리티재팬 오사카 CXC 내 납차장소에 대기중인 아이오닉5. 실내 조명을 밝게 해 외부에서도 눈에 띈다. 한국자동차기자협회 제공

CXC는 표현 그대로 고객의 전기차 경험을 늘리기 위한 접점 성격이 짙다. 온라인 경험의 한계를 보완해주는 시설로 센다이(6월)·후쿠오카(7월)에도 추가로 전시공간(쇼룸)을 선보였다. 연말까지 도쿄·사이타마 등 수도권 지역에 오프라인 시설을 더 열기로 했다. 해외 첫 공식 브랜드 팬덤인 '현대 모터클럽 재팬'이 올해 8월 출범, 현지 저변을 늘려나가고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

쉽지 않은 여건에서도 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 인스터가 '효자' 노릇을 한다. 경형 SUV 캐스퍼의 전기차 버전으로 일본 내 소형차 선호도가 높은 점을 감안, 올해부터 판매를 시작했다. 코테카와 시니어매니저는 "경차 크기 전기차인 닛산 사쿠라와 비교하는 고객이 많은 편인데, 인스터가 크고 항속거리가 2배 이상인 점을 염두에 두고 교체하는 고객이 꽤 있다"고 설명했다.

[르포]오사카 명물 주유소 부지에 들어선 韓 전기차 거점 한국 취재진 질문에 답하고 있는 코테카와 쥰이치 현대차 오사카CXC 시니어매니저. 한국자동차기자협회 제공



최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기