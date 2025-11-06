의정부시, 도심형 웰니스 관광 '의정부 포레스트' 시민 호응 속 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부 포레스트, 90.8% 만족도 기록

2026년 운영 2배 확대…'명상 요가' 만족도 최고

경기 의정부시(시장 김동근)의 대표 웰니스 관광 프로그램인 '의정부 포레스트'가 2025년 한 해의 운영을 성공적으로 마무리했다.

'의정부 포레스트' 요가 프로그램. 의정부시 제공

AD

올해 총 10회 운영된 의정부 포레스트는 시민과 관외 관광객을 대상으로 한 웰니스 프로그램으로, 참여자 만족도 조사 결과 90.8%의 높은 만족도를 보였다.

의정부 포레스트는 단순한 관광을 넘어, 자연 속에서 몸과 마음을 치유하는 체험형 프로그램으로 기획됐다.

구체적으로 ▲도심 가까이에서 자연을 느낄 수 있는 자일산림욕장 ▲지역 고유의 문화가 살아있는 제일시장 ▲감성적 휴식을 제공하는 음악·미술도서관과 카페투어 코스 등을 연계해 참여자들이 의정부의 다양한 매력을 오감으로 체험할 수 있도록 구성했다.

체험형 프로그램별 만족도 조사에서는 ▲명상 요가 ▲목공체험 ▲산림욕 걷기 순으로 높은 평가를 받았다. 특히 명상 요가 프로그램은 도심 속에서도 여유를 느낄 수 있다는 점에서 참여자들의 만족도가 높았으며, 목공체험과 산림욕 걷기 프로그램도 일상에서 벗어나 자연과 교감할 수 있는 시간으로 호응을 얻었다.

또한 방문지별 만족도 분석 결과, ▲자일산림욕장 ▲미술도서관 ▲음악도서관 ▲제일시장 ▲카페투어 순으로 나타나 자연과 문화가 조화를 이루는 코스에 대한 선호가 두드러졌다.

참여자들은 "짧은 일정이지만 충분한 휴식과 회복을 경험했다", "지역의 문화와 자연을 함께 즐길 수 있어 새로웠다" 등 긍정적인 후기를 남겼다.

특히 시는 올해 높은 참여율과 시민들의 호응에 힘입어, 2026년 4월부터 운영 횟수를 기존 10회에서 20회로 확대 운영할 계획이다.





AD

김동근 시장은 "의정부가 시민과 함께 숨 쉬는 도심형 웰니스 도시로 자리 잡을 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 꾸준히 발굴해 운영하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>