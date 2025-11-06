의정부시, 100일 따뜻한 동행…'커피 한 잔의 기적'으로 소외 없는 도시 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, 소액 기부 챌린지 100일간 시작

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 5일 의정부시 지역사회보장협의체(민간공동위원장 윤연희)가 '커피 한 잔의 기적' 챌린지 시작을 알리는 행사를 가졌다고 6일 밝혔다.

김동근 시장(왼쪽)이 지난 5일 의정부시 지역사회보장협의체(민간공동위원장 윤연희)의 '커피 한 잔의 기적' 챌린지 시작을 알렸다. 의정부시 제공

AD

이날 행사는 시장실에서 열렸으며, 윤연희 민간공동위원장을 비롯해 6명의 협의체 임원이 함께했다.

'커피 한 잔의 기적'은 의정부시 대표 기부 캠페인인 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'와 함께하는 챌린지다. 커피 한 잔 정도의 금액을 기부하고, 개인 SNS 계정(인스타그램, 페이스북 등)에 인증사진을 올린 후 다음 주자를 지목하는 시민참여형 소액 기부 방식으로 진행한다.

윤연희 민간공동위원장은 "이번 챌린지는 단순한 기부 캠페인이 아니라, 시민들이 스스로 나눔 문화를 만들어가는 참여형 운동이라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "시민 한 분 한 분의 참여가 희망의 불씨가 돼 진정한 기적을 만들어 낼 것으로 믿는다"고 전했다.

김동근 시장은 "커피 한 잔의 비용이 모이면, 누군가의 삶을 지탱하는 힘이 될 수 있다"며 "많은 이들의 따뜻한 참여가 누구도 소외되지 않는 의정부시를 만들 것으로 기대한다"고 말했다.





AD

한편, 이번 캠페인은 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'와 연계해 5일부터 내년 2월 12일까지 100일간 이어진다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>