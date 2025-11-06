"한국 위험해, 도망쳐"…'혐한' 장사 유튜버, 경찰 수사에 돌변

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한국 이미지 훼손하려 한 것 아냐"

"문제 소지 영상 모두 삭제할 것"

"긴급 상황이다. 한국에 사는 일본인 여러분, 지금 일본으로 도망가라."

일본에서 활동 중인 한국인 유튜버가 한국의 치안과 사회 상황을 왜곡한 영상을 잇달아 게시해 경찰이 수사에 나섰다. 유튜버는 문제성 발언으로 경찰 조사를 받게 됐지만, "악의적으로 가짜 뉴스를 퍼뜨린 게 아니다"는 입장이다.

"시체 37구 발견" 주장…근거는 '익명 댓글'뿐

앞서 구독자 96만명을 보유한 한국인 유튜버 A씨는 지난달 22일 자신의 채널에 "최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기매매 문제가 심하다"고 주장하는 영상을 올려 논란이 됐다. 이 유튜버는 또 다른 영상에서 "한국에 사는 일본인은 즉시 귀국해야 한다. 밤에는 절대 혼자 다니지 말라"라며 "납치 사건이 급증하고 있다"고 경고했다.

A씨는 "한국에서 하반신만 발견된 시체가 37건, 비공개 수사 중인 건이 150건으로 총 187건에 달한다"며 "무비자로 입국이 가능해진 뒤로 수백만 명의 중국인이 한국에 들어오게 되면서 한국 치안이 붕괴했다"고 주장했다. A씨가 제시한 '증거'는 익명의 온라인 댓글 하나뿐이었다. 자신을 '현직 검사'라고 소개한 누리꾼의 게시물이 근거의 전부였으며 신원 확인이나 사실 검증은 전혀 이뤄지지 않았다.

"악의적 의도 없었다"…뒤늦게 해명

이후 A씨는 5일 '한국 경찰에 수사받으러 갈 거다'라는 제목의 영상에서 "지금 한국 매체들이 전부 숨기고 있기 때문에 '이런 내용도 있다'는 의미로 소개한 건일 뿐"이라며 "악의적으로 가짜뉴스를 퍼뜨려 한국 이미지를 훼손하려 한 게 아니다"라고 해명했다.

그는 "중국인들이 비자 없이 한국에 들어올 수 있게 된 이후 치안이 나빠지고 범죄가 늘어났다는 증거를 보여주면서 말한 것"이라고도 재차 주장했다. 그러면서도 "일단 한국 관련 문제가 될 수 있는 영상은 모두 삭제하기로 했다. 그리고 특정인을 비난하는 등 문제가 될 만한 영상도 모두 지우겠다"고 밝혔다.

경찰 "국익 해치는 중대 범죄로 인식"

경찰은 이날 서울경찰청 사이버수사대가 이 유튜버에 대해 신속하게 수사에 착수하도록 조처했다고 밝혔다. 유튜버의 행위에 대해 "중대 범죄로 인식하고 있다"는 경찰은 "사실관계를 정확하게 파악한 뒤 관련 법령에 따라 조처할 예정"이라고 했다.

경찰은 해당 유튜버가 허위 조작 정보를 퍼뜨리면서 국민 불안감을 조성하고 사회 혼란을 초래하며 국가 이미지를 훼손한다고 판단했다. 또 외국인의 한국 방문과 투자 등에도 부정적인 영향을 미치는 국익 저해 행위라고 봤다.





실제로 일본 엑스(X·옛 트위터)에서는 A씨의 주장을 기반으로 한 가짜 뉴스가 올라와 2300만회 이상 조회되기도 했다. 게시물에는 '혼자 외출하지 않기' '사람이 적은 곳 피하기' '수상한 차량 접근 시 즉시 도망치기' 등의 한국 여행 시 행동 수칙이 포함됐으며 "한국 여행 취소해야겠다"는 글이 잇따라 게재됐다. 경찰은 유튜버의 국적과 소재지 등을 확인할 방침이며 전기통신기본법 위반 혐의 적용 등을 검토하고 있다.





