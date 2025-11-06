'제25회 여수마칭페스티벌', 7일 웅천친수공원서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9개 마칭밴드 참여, 다양한 부대행사 운영

전남 여수시(시장 정기명)는 오는 7일 오후 6시 웅천친수공원에서 대한민국 3대 관악제 중 하나인 '여수마칭페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

올해로 25회를 맞는 이번 축제에는 9개 마칭밴드가 참여해 수준 높은 음악과 관악 퍼포먼스를 선보이며 시민과 관광객 모두에게 특별한 감동을 선사할 예정이다.

'제25회 여수마칭페스티벌' 포스터. 여수시 제공

축제는 낮부터 다양한 사전 프로그램과 함께 진행된다. 낮 12시 30분 여수시청에서 시작되는 '찾아가는 마칭쇼'를 시작으로 오후 5시 웅천친수공원 일대에서는 '거리퍼레이드'가 펼쳐진다. 이어 오후 6시에는 웅천친수공원 특설무대에서 본 공연이 진행된다.

또한, 공연과 더불어 플리마켓, 체험행사 등 부대 프로그램도 운영돼 공연 관람뿐만 아니라 문화 체험을 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 마련될 예정이다.





여수시 관계자는 "여수 밤바다를 배경으로 펼치는 야외 관악 공연이 여수의 매력을 더 크게 느낄 수 있는 특별한 경험이 될 것"이라며 "많은 시민과 방문객이 함께 참여해 즐기며 화합하는 축제가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

