안산시, 8개 의료기관과 응급의료 협력 업무협약

경기도 안산시는 5일 엠블던호텔에서 8개 의료기관과 응급의료 협력체계 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 업무협약은 지역 내 중증 응급환자 이송 및 진료 과정의 효율성을 높이고, 기관 간 신속하고 유기적인 협조 체계를 구축하기 위한 것이다.
협약에는 ▲고려대학교 안산병원 ▲근로복지공단 안산병원 ▲대아의료재단 한도병원 ▲칠석의료재단 사랑의병원 ▲플러스재단 단원병원 ▲남촌의료재단 시화병원 ▲록향의료재단 신천연합병원 ▲석경의료재단 센트럴병원 등이 참여했다.
이날 협약 기관들은 실질적 응급대응 협력체계 구축을 약속하고 '안산권 응급의료 협력 방안'을 주제로 기관 간 역할 분담과 상호 지원체계 구축 방안 등을 논의했다.
이민근 안산시장은 "이번 협약으로 안산·시흥권 응급의료기관 간 협력이 한층 강화될 것"이라며 "시민의 생명과 안전을 지키기 위해 신속하고 체계적인 응급의료 서비스 체계를 구축하겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
