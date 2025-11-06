일도 휴식도 숲에서…동두천 자연휴양림, 북부 '워케이션' 허브로 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천 자연휴양림, 2박 이상 숙박비 5만원 지원

수도권 1시간 '힐링 오피스'…새로운 근무 문화 제시

'숲속 워케이션' 시동…원격근무 공간·치유 프로그램 운영

경기도 북부의 대표 산림휴양지인 동두천 자연휴양림이 일과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 '워케이션(Workcation)' 명소로 각광받고 있다.

경기도 북부의 대표 산림휴양지인 동두천 자연휴양림이 일과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 '워케이션(Workcation)' 명소로 각광받고 있다. 동두천시 제공

동두천시는 2025년 경기북부 워케이션 활성화 사업의 일환으로 자연휴양림 내에 원격근무형 업무공간을 새롭게 조성하고, 산림 치유 프로그램·트레킹 코스 등을 연계한 자연 속 근무 환경을 마련했다. 단순 휴양을 넘어 업무 집중과 재충전을 함께 실현할 수 있는 새로운 근무 문화를 제시한 것이다.

동두천 자연휴양림 워케이션은 온라인(더휴일 누리집)에서 쉽게 신청할 수 있으며, 주중 2박 이상 이용 시 1박당 5만원 숙박비 지원 혜택이 제공된다. 참가자는 숲속에서 업무에 몰입하고, 휴식 프로그램을 통해 심신 회복을 동시에 경험할 수 있다.

나아가, 인근 체험 시설인 '놀자숲'에서 이용가능한 경기투어패스가 지원되며, 근무 후에는 소요산·캠프보산·경기북부어린이박물관 등 주변 문화·관광지 탐방도 가능해 업무와 여행이 자연스럽게 연결되는 지역형 워케이션 모델로 평가받고 있다.





동두천시 관계자는 "수도권에서 1시간 남짓 이동으로 닿을 수 있는 접근성과 울창한 숲이 주는 회복의 힘은 동두천 자연휴양림의 가장 큰 장점"이라며 "자연 속에서 집중도 높은 업무와 진정한 휴식을 경험하길 바란다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

